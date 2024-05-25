高雄鳳山溪惡臭死魚不斷 議員見水利局清汙方式氣炸

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高市議員李雅靜昨日發現鳳山溪沿線又產生惡臭，於是她從上游端巡視到下游端，才發現上游端有不肖廠商偷排廢水，水質相當差又臭氣沖天；檢視到中端又發現清淤工程不完善；下游端更是慘，魚群橫屍遍野、臭氣熏天，沒想到今日水利局清汙便宜行事，僅將廢水排向下游，讓李雅靜怒到冒火。

李雅靜昨日表示，這2天鳳山溪沿線又產生惡臭，今天，我特地從上游端一路到下游端查看，在上游端發現又有不肖廠商偷排廢水，現場真的怵目驚心，臭氣熏天讓人感到噁心，到了中游段，看到所謂的「生態工法」清淤工程差點昏倒，清淤之後，淤土仍然佔了半個河道，這樣的蓄洪量真的能抵抗豪大雨的來襲嗎？再到下游端，更是讓人憤怒！魚群屍橫遍野、惡臭難受，沿線鄉親無奈的說，這樣的痛苦，已經持續至少2天了，鄉親已經受不了了。

今日水利局前往進行清汙工程，沒想到竟然將攔污索打開，任由受污染的浮渣等污染物質流向下游人口更密集區域，讓李雅靜看不下去。

李雅靜表示，她當場向水利局表示抗議，要求必須就地除污處理，不要再讓浮渣、油污繼續往下游污染，同時，要求環保局必須向水利局便宜行事的工法進行開罰。

她也喊話高雄市長陳其邁，表示剛剛看到 市長和高雄新住民美女安芝環，一起參加高雄愛河端午龍舟嘉年華，我建議市長，把龍舟和美女安芝環帶過來鳳山溪，在黑嚕嚕的鳳山溪划龍舟，還加碼一股難忘的惡臭撲鼻體驗。