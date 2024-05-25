歐都納玩登小百岳頒獎典禮 完登人數再創紀錄

致力於推廣戶外活動的戶外用品冷導品牌歐都納，自民國100年創辦「歐都納玩登小百岳」活動，推出「歐都納玩登小百岳護照」以及多重完登獎勵，鼓舞民眾挑戰自我、走出戶外、擁抱山林，成為「完攀小百岳勇士」。

台灣小百岳因海拔不高、離市區不遠且標示清楚，不論性別、年齡皆可以友善攀登，每年，「歐都納玩登小百岳」活動，為向完登勇士們攀登小百岳的勇氣與毅力致上最高敬意，皆會舉辦「歐都納玩登小百岳頒獎典禮」，並邀請完登勇士們到場一同慶賀。今年第13屆頒獎典禮於今日5月25日在豐原公老坪的流星花園樂活園區舉行，總計完登50岳的勇士達到492位，完登100岳的勇士達到335位，相較去年成長率高達152%！

玩登2次100座小百岳共3位，其中一位總共完登100座小百岳共5次經歷！13年來完登累積高度等同登頂聖母峰11,612座、堪比登上台北101共202,248次，也等同環繞地球近2.56圈。歐都納程鯤董事長表示「非常開心看到玩登小百岳活動一年比一年還更熱鬧，更開心的是台灣有越來越多人邁項戶外山林、一起享受大自然的美好。」

歐都納第十三屆玩登小百岳頒獎典禮近三百位勇士出席到場齊聚一堂，透過表演進行小百岳的有趣互動，現場氣氛歡樂熱鬧，也勾起山友們攀登時的故事與回憶。今年勇士中年紀最小的僅有4歲，最年長的已達72歲，相差一甲子的年紀，完登小百岳的跨世代魅力不分年齡層。參與頒獎典禮的完登勇士中，超過80%表示未來將繼續登山並參加歐都納玩登小百岳的活動。

現場訪問中勇士們的攀登完登心得，有山友表示「很開心歐都納舉辦玩登小百岳的活動，讓自己有動力跟目標，雖然每次登山都充滿未知數，但事前都會跟家人朋友做好行前規劃，一起互相幫助完成登山，就覺得自己都有所成長突破，比昨天的自己更好，而且因為小百岳活動走訪全台灣、探索不同當地風情跟欣賞自然的景色，不但讓身體更加的健康，過程中更認識許多一起登山的好朋友，是個非常有意義的活動。」更有山友分享自己一開始是被老公騙去爬山、或是陪著爸爸媽媽一起去爬，結果一爬成主顧，徹底熱愛登山的戶外活動。

頒獎典禮現場，程鯤董事長上台致詞，表達對所有參與者的敬佩，並分享紅本護照於2024年度開啟，目前已超過2萬次認證，非常感謝大家的支持跟參與。頒獎典禮現場特別設計勇士牆拍照區、及拍照背板，讓勇士們可以相互交流及拍照留念，現成充滿愉快氛圍，典禮在現場嘉賓和勇士們的歡呼聲中圓滿結束。歐都納玩登小百岳的頒獎典禮，不僅是對完登勇士的肯定和鼓勵，也希望透過活動的推廣和宣傳，鼓勵更多人加入完登小百岳的行列，並期待著明年能有更多愛好自然和戶外運動的人們參與其中，一同探索大自然的美麗和挑戰自我的極限。

不僅鼓舞眾人走入戶外，在永續及成就環境的道路上，歐都納更是不懈努力、不斷創新，除了每年舉辦的無痕山林健行活動，推動友善環境的登山觀念，同時也從企業永續上進行提升，於2023年正式啟動「歐都納衣起淨零」計畫，推出「『零拋棄』MIT戶外紡織品循環圈」，使用單一材質生產製作服飾，真正做到讓衣物無須分檢再次重生，希望邀請更多人體驗戶外的美好之外，每個人都能夠成為大自然的守護者，共同為地球的美好未來盡一份心力。