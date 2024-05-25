COSPLAY踩街嘉年華鹿耳門登場 以動漫古裝為題15支隊伍參賽

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雲嘉南濱海風景管理處首次舉辦COSPLAY踩街嘉年華活動，25日下午3時選在有「台版紫禁城」之稱的正統鹿耳門聖母廟登場，以古裝、動漫為主題。有15支團體參賽，適逢「台南400」，納入自行車健行，串聯山海圳與鄭成功紀念公園。

建築具有宮廷風的正統鹿耳門聖母廟，原就有提供古裝租借拍照服務，假日吸引許多民眾穿漢服體驗。雲嘉南濱海風景管理處首度攜手廟方，舉辦cosplay踩街嘉年華，以古裝、動漫為主題，邀請15支隊伍參賽。

活動獲熱烈回響，聖母廟廣場25日聚集武士裝、宮女裝、動漫角色「鬼滅之刃」、「亂馬2分之1」等隊伍，更邀請專業變裝團體，唯妙唯肖演出明鄭王朝短劇。

15支隊伍約有數百人，土城部落25日到處可見古人與動漫人物遊走，廟方也供多套漢服給一般民眾換穿，一起響應活動。

大家先在媽祖殿前演出，隨即出廟踩街，經過兩處街頭舞台表演，回到廟裡。透過評審，選出最佳造型獎、最佳團隊獎、最佳表現等獎項，總獎金超過6萬元。

響應台南400活動，雲嘉南管理處同場加碼「輪轉山海圳」自行車活動，有百人參加，騎遊山海圳到鄭成功登陸紀念公園。

正統鹿門聖母廟主委王增榮表示，聖母廟除了供奉媽祖，五王殿內也供奉開台聖王鄭成功，值得信徒參拜。

雲嘉南管理處長許宗民表示，舉辦COSPLAY踩街嘉年華活動，一次可吸引熱愛戶外運動、攝影、古裝的民眾上街，假日的土城部落變得更加熱鬧。