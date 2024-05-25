亞太區受全球家族辦公室投資青睞 AI為熱門主題

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瑞銀發布的《2024年全球家族辦公室報告》指出，針對全球共320個單一家族辦公室調查發現，北美和亞太區（不包括大中華區）將成為增加配置的熱門地區，其中，近一半的亞太區家族辦公室計劃在未來5年內增加對亞太區的資產配置，而人工智慧（AI）則是未來2～3年首要關注的投資主題，其他如醫療保健、永續發展都是熱門投資主題。

瑞銀在報告中指出，這是針對包括來自全球7個區域320個單一家族辦公室進行的調查，受訪的家族辦公室總財富淨值超過6,000億美元，平均總財富淨值為26億美元，印證此報告是對這群具影響力投資者規模最全面、最權威的研究。

調查顯示，家族辦公室最高的地區配置仍維持在北美占50％，西歐占27％，亞太區或大中華區占17％，但有超過三分之一的受訪者表示會在未來5年內增加對北美和亞太區的投資配置，且亞太區的家族辦公室更有將近一半會增加亞太區的投資。

報告指出，在選擇投資方面，全球約39％的家族辦公室表示，他們目前更依賴投資經理選擇或主動型管理來增強投資組合多元化，較2023年增長4％；在另類投資方面，約33％的家族辦公室使用避險基金以分散投資；投資主題方面，生成式AI是最受歡迎的主題，超過四分之三、約78％的家族辦公室表示，它可能是未來2～3年的投資主題之一。

其中，北亞家族辦公室持有較多現金，約占14％，而且在所有地區中對大中華區的配置最高，約24％。與全球同業相比，他們最有可能於未來2～3年投資於人工智慧，約89％，且更青睞高品質的短期固定收益，以增強投資組合的多元化，約45％。北亞家族辦公室的主要憂慮為重大地緣政治衝突，過去12個月和未來5年分別為56％和70％。

此外，永續發展正成為日益重要的議題，不僅影響著家族辦公室的投資組合，還影響所經營企業的長期前景，59％的亞太區家族辦公室將醫療保健作為首要投資主題，其他主要考慮的永續發展主題包括潔淨科技、綠色科技和氣候科技占40％，以及慈善事業占39％。與全球同業相比，亞太區家族辦公室更有可能關注於影響力投資（36％）、教育（36％）和碳市場、碳捕捉和移除（21％）。