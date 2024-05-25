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電動車銷售放緩 結構性因素支撐、前景樂觀

外銀認為，未來電動車成長雖緩慢，卻有結構性因素支撐，前景樂觀，股票不高的估值反而是有吸引力的進入點。圖／美聯社
外銀認為，未來電動車成長雖緩慢，卻有結構性因素支撐，前景樂觀，股票不高的估值反而是有吸引力的進入點。圖／美聯社

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市場除了關注AI發展，另一個與永續發展有關的主題是電動車，麥肯錫預期2021年到2030年，全球電動車需求將成長6倍，達到約4,000萬輛，不過，電動車的銷售年增率在2023年和2022年分別為31％和62％，2024年預期為21％，代表全球電動車放緩，外銀認為，未來電動車成長雖緩慢，卻有結構性因素支撐，前景樂觀，股票不高的估值反而是有吸引力的進入點。

外銀分析，有一些重要的因素正在驅動電動車產業的成功，例如，過渡到更清潔、更環保的電池驅動車輛；較低的電池成本讓電動車與燃油車之間的價格更接近；政府的政策支持；以及充電基礎設施的改善，預計2023～2028年全球電動車收入的複合年增長率（CAGR）將達到10.1％。

雖然電動車銷售以年增率來看有放緩的跡象，但外銀認為，這並不等於電動車發展的障礙，因為下一階段的電動車需求依賴對價格更加敏感的消費者，這與電動車的早期使用者不同，目前的長期高利率環境也導致借貸成本上升，這可能會抑制消費者大額消費、高單價商品消費的傾向，包括購買汽車。

此外，電動車的成長速度在一定程度上仍受到燃油車同類產品的平價，以及充電基礎設施的便利性較低等因素所壓抑。儘管電動車成長放緩，但該產業仍處於擴張階段，外銀指出，在結構性因素的支持下，電動車的長期發展軌跡保持不變。

就投資的角度而言，在電動車產業成長放緩的情況下，電動車的股票投資標的交易價格及報酬率也不如初期熱絡，長期投資看來，這反而是一個逢低布局的機會。

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