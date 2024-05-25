傳統音樂走上街頭 全台南北管樂團彰化孔廟大匯演

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彰化縣政府與國立傳統藝術中心今天舉辦南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節，特別的是，31團來自全台南北管傳統表演藝術保存團體、地方館閣及學校主題社團在彰化市區熱鬧踩街，有如廟會遶境，將傳統音樂帶到戶外，走入人群。

這次活動的南管樂團由國立傳統藝術中心邀請，北管樂團則由彰化縣政府邀請縣內館閣、學校社團共同參與。匯演前的踩街路線從國立彰化女子高級中學側門開始，前往彰化火車站，再繞至和平路圓環後前往彰化孔子廟，由彰化縣長王惠美與國立傳統藝術中心副主任鄒求強敲鑼，宣告開演。

「熱鬧非凡！」彰化縣長王惠美表示，這次與傳藝中心合作，傳統音樂走上街頭，讓彰化市區熱鬧滾滾。南管早期是清朝皇帝專屬的宮廷雅樂，曾受到清朝皇帝的冊封，日本皇太子也欣賞過。這次來自全國南北管樂團匯集來彰化縣演出，也有彰化在地的團體一起參與，機會難得。

全台南北管樂團彰化孔廟大匯演除今、明兩天及6月1日與2日於彰化孔子廟及彰化南北館音樂戲曲館登場，還加碼於端午連假6月8日至10日於於鹿港龍山寺有動靜態展演。

國立傳統藝術中心副主任鄒求強指出，傳藝中心自2018年起迄今都會舉辦全台南北管樂團大匯演活動，往年僅在傳藝中心舉辦，今年創新首度移到南北管故鄉彰化縣，且擴大讓全國南北管一起來匯演，如台南南管館閣振聲社、彰化梨芳園、彰化梨春園、還有鹿東國小、文開國小等南北管樂團。