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中國大陸駐日大使吳江浩：台灣有事就是日本有事是一條不歸路

  • 中時即時 李文輝
陸駐日大使吳江浩指台灣有事就是日本有事是一條不歸路。（大陸駐日本大使館）
陸駐日大使吳江浩指台灣有事就是日本有事是一條不歸路。（大陸駐日本大使館）

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中國大陸駐日本大使館公眾號消息，中國大陸駐日本大使吳江浩5月25日在橫濱出席(日本)中國和平統一促進會舉辦的兩岸關係研討會。吳江浩指出，賴清德近日就職講話大肆宣揚分裂謬論，日本一些人公然為其撐腰站台。中方要表明嚴正立場，傳遞事實真相，推動日本社會建立正確認知，「台灣有事就是日本有事」是一條不歸路。

吳江浩稱，一是要講清楚台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，絕不是什麼地區、國際問題。 二是要講清楚民進黨是徹頭徹尾的台獨政黨，他們要的不是所謂維持現狀，而是要走台獨絕路，這將從根本上破壞台海和平。 三是要講清楚大陸願盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，這不是恐嚇，而是震懾台獨的王牌。 四是要講清楚日本在台灣問題上負有歷史罪責、就一個中國原則作出過嚴肅承諾，日方有責任、有義務重信守諾，謹言慎行。 五是要講清楚「台灣有事就是日本有事」純屬謬論，把中國的國家統一與日本的安全保障扯在一起並對立起來，極其有害，極其危險，是一條不歸路。 吳江浩強調，兩岸同胞血濃於水。將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，全面推進兩岸和平發展和祖國統一大業。

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