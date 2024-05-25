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煙波集團3大名菜創意入粽推早鳥優惠 「海皇佛跳牆粽」料豐味美

  • 中時即時 陳韻萍
豐富膠質的「紫米銀耳相思粽」，巧妙地將人見人愛的國宴甜湯淬鍊入粽，打開粽葉，雅緻馨香縈繞，養生又美味。（煙波國際觀光集團提供）
豐富膠質的「紫米銀耳相思粽」，巧妙地將人見人愛的國宴甜湯淬鍊入粽，打開粽葉，雅緻馨香縈繞，養生又美味。（煙波國際觀光集團提供）

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將迎來端午佳節，飄香粽禮百花爭鳴。煙波集團今年以新竹湖濱館「醉月樓中餐廳」3大名菜重新解構、創意入粽，推出「醉粵舞粽香」迎佳節。粽子口味有復刻頂級年菜之王佛跳牆的「御品海皇佛跳牆粽」、人氣燒烤雙味拼製成的「廣式明爐雙拼粽」及國宴甜湯精華入餡的「紫米銀耳相思粽」。粽禮5入裝原價1399元，5月31日前預購享早鳥優惠價1099元，現省300元。

在地飄香20餘年的新竹「醉月樓中餐廳」，將道地粵式料理與在地飲食文化結合，透過精燉烹煨，承襲粵菜飲食風華，更被眾多網友評論服務親切、環境舒適、菜色美味，吃過一定要再訪的店家。今年端午登場的「御品海皇佛跳牆粽」，完美復刻「醉月樓」冠軍湯品、年節經典名菜「佛跳牆」，精華湯底佐以豬大骨、老母雞、金華火腿，費時煨煮超過8小時；食材則嚴選鮑魚、烏參、干貝及蹄筋等山海珍味入粽，搭配主廚獨門醬汁拌炒蝦米、魷魚絲及肉絲等，料豐味美。

「醉月樓」廣式料理尤以「燒烤雙味拼」薈萃人氣排行榜之最，「廣式明爐雙拼粽」以明爐慢烤的正宗秘製燒肉入粽，燒肉烤得晶亮瑰麗、脂香嫩口，搭配五香醬滷帶皮鴨，皮Q肉嫩，佐金黃油潤的手烤鴨蛋黃及山珍之王鈕扣菇，揉合在地客庄元素酸菜、菜脯，鹹甜交織，噴香唰嘴，舌尖彷彿品味山林野宴。而豐富膠質的「紫米銀耳相思粽」，將紫米與長糯米以黃金比例混合，拌入桂花蜜，甘甜軟糯，添入綿密芳醇的豆沙餡及銀耳、蓮子、桂圓、枸杞等，巧妙地將人見人愛的國宴甜湯淬鍊入粽，打開粽葉，雅緻馨香縈繞，養生又美味。

5月31日前預購「醉粵舞粽香」，原價1399元，特享早鳥優惠價1099元。粽禮共5入，含「御品海皇佛跳牆粽」2入、「廣式明爐雙拼粽」2入、「紫米銀耳相思粽」，1入，贈品牌保冷袋1個。

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