開臺金山寺捐單艙雙排式化學消防車 斥資2千萬守護竹科周邊安全

新竹市開臺金山寺是竹科園區民眾最重要的信仰中心，為回饋鄉里守護市民，25日捐贈新竹市政府1輛單艙雙排化學消防車，價值高達2000萬元，由市長高虹安親自主持啟用儀式代表受贈並感謝開臺金山寺協助守護新竹市民安全。 市長高虹安表示，開臺金山寺是科學園區一帶民眾重要的信仰中心，長期庇佑著企業及市民，謝謝全體委員們一直以來的善心義舉，今天捐贈這輛化學車更是竹市首輛單艙雙排式的化學消防車，配置高效能CAFS壓縮空氣泡沫系統。

單艙雙排式化學消防車有別於一般水箱車，針對油類火災、化學物品火災可充分達到高效滅火功效，是搶救化學災害的利器，未來將配置在消防局金山分隊，守護園區一帶的安全，盼此善舉能發揮拋磚引玉之效，共同打造「宜居永續」的城市。 高虹安說，近年來科技產業發展迅速，竹科2023年產值達到1.42兆元，進駐園區科技廠房已逾600家，從業人口超過18萬人，也帶動東區人口、高層建築物林立，為保障園區產業及市民生命財產安全，周邊設有金山分隊及埔頂分隊，皆配置完善的消防車輛及裝備器材，保障市民生命財產安全。 她同時提到，竹市目前為全國唯一各消防分隊全面配置單艙雙排先鋒消防車的縣市，此次受贈單艙雙排化學車，更是讓化災搶救能量如虎添翼，單艙雙排式的車體符合高標準的歐盟規範，能確實保護消防同仁出勤時的行車安全，車輛性能比傳統消防車更佳，提供消防同仁更好的救災效能，讓其可以無後顧之憂地出勤救災，守護新竹市民。 代表捐贈的開臺金山寺主委饒圳榮表示，金山寺長期致力社會公益，此次捐贈化學消防車回饋鄉里，守護園區企業與民眾安全，期望發揮拋磚引玉之效，吸引更多企業、團體或善心人士投入公益，共創溫暖的竹市。 消防局長李世恭指出，消防局除了有金山分隊及埔頂分隊時刻守護金山地區的消防公共安全外，今年2月市府更整合科學園區多家企業成立企業義消，各企業皆響應熱烈，目前企業義消人數計有1004名，期望透過民間與官方的合作，強化救災能量及與消防人員間的默契，成為竹科園區企業的第1道安全防線，將財損及人命傷亡降至最低，消防局未來將持續協助提供教育訓練，提升企業防災量能，讓彼此間的配合更加完善。