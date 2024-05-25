遠流創辦人王榮文、Garmin創辦人高民環 台、政大畢業典禮焦點

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企業成功人士是年輕世代的學習典範，特別又是傑出校友，對剛成為社會新鮮人的大學畢業生深具影響。25日有多所大學院校舉行畢業典禮，臺灣大學校長陳文章例舉國際航電（Garmin）董事長暨創辦人高民環的創業歷程，政治大學畢業典禮上也邀請年度傑出校友遠流出版社創辦人王榮文，雄鷹籃球隊創辦人姜豐年及陳怡樺夫婦致詞勉勵畢業生。

政治大學校長李蔡彥在25日的畢業典禮中表示，AI浪潮興起，作為以人文社會科學為主要專業的政大畢業生不必過度焦慮，也不用妄自菲薄，因為無論科技再怎麼進步，終究需要人的引導與協作，而政大人正是一群最懂「人」的一群人。

政大時裝週上周舉行，展出爆款的創意「鴕鳥」裝，李蔡彥在致詞中將之結合。他說，希望畢業生在突破自我的同時，若感到疲憊也可以適時偽裝成鴕鳥、放過自己。政治大學校長李蔡彥以 NCCU 意象（Nice、Creative、Confident、Unique），勉勵同學保持善良、創新、自信與獨特。

年度傑出校友、遠流出版社創辦人王榮文，在貴賓致詞中回憶起在政大就學的時光。他說，當年承蒙許多貴人的幫助，「好像我在政大四年所遇到的人、事、書，從其中習得的一招半式，就足以讓我可以闖蕩江湖。」

對於將踏入職場的畢業生，王榮文希望每位同學都能從工作中找到人生意義、志趣與快樂，同時永保對知識的好奇心，認真賺錢、認真玩並認真生活，開創屬於自己的人生追尋之旅。而政大校隊雄鷹籃球隊創辦人姜豐年及陳怡樺伉儷，均是政大校友，勉勵畢業生多學習不同語言、並創造自己的主場。

國際航電公司（Garmin）董事長暨創辦人高民環，則是臺灣大學校長陳文章在25日畢業典禮上，分享給畢業生的範例。陳文章指出，高民環在創業過程中，始終抱持「挑最難的下手」的工作態度，以無比的心理韌性超越自己，開發第一個美國聯邦航空總署（FAA）核准的全球定位系統（GPS），帶領公司起死回生。

「強大的心理韌性，在面對重大難關時，能順勢而為，更有『谷底反彈』的力量」，陳文章藉此勉勵畢業生學習與不同特質、甚至能力更強的人相處和合作，將有助於脫離困境，獲得成功。而且重視培養挫折忍耐力，他說，過去強調IQ、後來強調EQ，但都不足以應對未來挑戰，韌性商數（RQ，Resilience Quotient）將來更為重要，即面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成的能力；這絕對是未來大學教育必須注入的元素。