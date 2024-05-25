前衛纖維藝術家劉棟展出《透視無限》 磐鈺接待會館今起登場

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磐鈺生活美學文化藝術基金會五月迎來第二檔藝術展覽，邀請享譽歐美的前衛纖維藝術家劉棟，展出《透視無限》纖維藝術創作個展，將布料比作油彩，持續自我突破，以獨創精湛的拼布藝術技法，表現如同繪畫三維透視的手法。

磐鈺接待會館也收藏劉棟《湖濱漫漫》作品，畫面靈動立體、如油畫般色彩層疊、景深的細膩，在遠近之間的觀賞角度，感受的視覺上震撼且驚艷的效果。

今年77歲的劉棟出生於台灣屏東，早年在巴西接受藝術教育，創作深受到美國攝影寫實藝術家查克•克洛斯Chuck Close的啟發，從馬賽克拼貼的創作手法，直到2012年發展出「自由拼貼」的創作系列。

至今仍堅持每天持續工作16小時的劉棟，融合水墨的渲染之美，及纖維藝術的細緻柔韌，隨著豐富的色彩帶起情感的傳遞。多次在世界各地展覽，包括2022年的英國倫敦時尚和紡織博物館，今年7月還將赴澳洲開展。

《透視無限》今（25）日起開幕，現場民眾皆能索取一張題目卡，透過擷取畫面中其中一塊花布，觀察找到對應的作品，彷彿體驗創作時劉棟選用花布的過程，必須在茫茫的「布海」中，找尋到最適合的布料。

一件約一平方米面積的作品，至少用上4,000片以上的布料才能完成，因此看似一幅簡單的人像，卻需要花上數個月的創作時間。展區由外向內的觀看順序，彷彿看見每一個時期劉棟的創作轉變，除了涵蓋抽象與印象手法，也能看見劉棟轉向自身探索，為實踐理念而創作。

在台灣，鮮少有男性願意嘗試以織品做為創作的主要媒材，纖維藝術家劉棟則是完全相反，隨機裁剪布料的方式，並重新組構成新的圖像，可見劉棟在美感經驗與創作技巧達到一定的熟稔度，逐漸褪去縝密計算的框架，從容自在創作的境界。

磐鈺生活美學文化藝術基金會邀請民眾來場視覺饗宴，一同進入纖維藝術創作世界，展期5／25-7／28，詳請線上報名預約看展。