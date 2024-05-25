遭爆多項違規 北市動物醫院聲明：疑遭挾怨報復

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國民黨台北市議員應曉薇接獲陳情，爆料台北市「伊甸動物醫院」以過期的藥物醫治毛小孩，且涉及違規開刀，強調伊甸動物醫院屢違法已符合勒令停業規定，呼籲動保處不得再接受該醫院申訴；伊甸動物醫院也委託律師在25日晚間發出聲明，除否認有相關違規情形外，也強調相關爆料懷疑為前員工因故離職後的挾怨報復行為，將採取法律途徑維護權益。

該家動物醫院透過律師發聲明，針對應曉薇指稱該院助理有違法開刀、院內使用過期藥等情，分做說明，指出該院獸醫師均為國家考試及格，受有專業訓練的執業醫師，各項醫療行為均由執業醫師處理，從未有醫療助理執刀手術之情。

聲明提到，吹哨者提出的照片僅能看出助理人員協助剪線，此為助理的正常工作之一，並非執行手術，外界指稱本院交由醫療助理執刀手術乙情，容有誤會。

聲明表示，現行法規制度下，獸醫師助理暫時無法申請獸醫師助理證照，倘若議員獸醫師助理有申請獸醫師助理證照的必要，請議員應協助完成相關申請作業及程序。

聲明指出，該院用藥均妥善管理，並無使用禁藥或過期藥之情事，此觀動保處動物管理組長陳緯倫5月24日稽查時，並未發現該院使用禁藥、過期藥品情形可知；另外4月份遭稅務機關稽查，就處方飼料販售應繳納稅金提出指正，該院旋即依法辦理，以往各動物醫院販售處分飼料均未報稅，已在今年4月1日起就處方飼料正式開立發票，並無惡意逃漏稅的行為。

聲明強調，關於議員所質詢事項，應由質詢時所依據的證據，該院懷疑是前員工因故離職後所為之挾怨報復行為，必當採取法律途徑，以維權益，以正視聽。