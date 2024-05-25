農水人員甄試啟動 6／28起受理報名

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日籍技師八田與一100年前興建烏山頭水庫及嘉南大圳，展現無畏艱難的農水職人精神。總統賴清德不久前參加八田與一追思紀念會，感念嘉南大圳工程完竣通水後，不僅使原本貧脊的雲嘉南平原變成沃野千里的穀倉，提升無數農民的生計，更帶動百年來農業、商業、工業，乃至於科技業的發展。

農水職人的全稱為「農田水利事業人員」，為農業部農田水利署所屬人員，透過善盡本職，就有機會為國家社稷造福。113年農水署各管理處目前正啟動新進農田水利事業人員甄試，預計錄取人數為正取251人、備取370人，報考資格性別不拘，高中職以上各系所學位學程的畢業生均能報名。

農水署表示，報名期間自113年6月28日至7月17日，甄試日期為113年8月31日（星期六），分別於臺北、臺中、高雄及花蓮等4個考區同時舉辦。本次甄試簡章、最新訊息與考古題等相關資訊，可於農水署官網之甄試專區查詢（https：／／www.ia.gov.tw／）。

考試類科有灌溉工程人員、灌溉管理人員、綜合行政人員等，農水署表示，甄試灌溉管理人員的應試資格，增列具機電相關專業證照亦得報考；而灌溉工程人員及綜合行政人員則維持原有應試資格，即高中職以上畢業生均能報名。

由於農水署各管理處均屬地方灌溉服務組織，主辦單位表示，本次甄試錄取進用人員於原進用管理處服務滿6年後，才能開始外調。農水署說，現代的農水職人運用最新的科技、最好的技術、最妥適的管理維護，精準提供農民灌溉用水，維持完善的農田水利建設。