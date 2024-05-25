2024新北市鼓藝節登場 侯友宜擊鼓開幕

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2024新北市鼓藝節今（25）日在新莊體育園區陽光草坪展開，新北市長侯友宜率領市府團隊與在地民意代表擊鼓，宣告鼓藝節巡演起跑。侯友宜說，鼓藝節之所以這麼成功，都是拜响仁和在新莊，「18年來我們新莊跟新北鼓藝節完美結合，今年一樣」，盼能透過鼓藝節讓文化、讓傳統在新莊紮根。

新北市文化局表示，今年鼓藝節開幕活動結合新莊區公所加碼的「混市集」，共同在新莊體育園區陽光草坪周邊舉辦。活動由新莊「思賢國小大鼓隊」為鼓藝節揭開序幕；「空空把西非擊鼓樂團」以非洲鼓樂舞動全場；豪邁、剽悍的「御鼓坊」帶來滿滿張力的鼓藝樂曲；最後由「優人神鼓」以磅礡震撼的鼓聲，為活動精彩結尾。

侯友宜說，新北鼓藝節已經辦18年了，每年都透過巡演的方式，走入新北的山林、海濱及城鎮演出，為何新莊鼓藝節這麽成功，因為全台灣很多重要的鼓藝都來自於响仁和，「18年來我們新莊跟新北鼓藝節完美結合，今年一樣」，希望在微風徐徐下，大家可以在今晚享受這樣氣氛，讓文化、傳統在新莊紮根，持續發揮新莊人精神用展現勇氣跟自信態度，用這樣精神大家並肩作戰。

開幕典禮後，侯友宜也走入區所配合辦理的「混市集」參觀，還為家中寵物買了兩包在地青年創業製造的寵物零食帶回家給愛寵吃，攤商見到侯友宜光臨，興奮拿出熱賣商品直喊「一定要拿產品給市長帶回去！」

文化局表示，接下來鼓藝節巡演會前進新北4區進行活動，包含6月1日在石門區公所前廣場、6月15日在樹林區山佳火車站前廣場、6月16日在三重區社教館演藝廳、6月22日在石碇國小操場。今年活動也結合地方特色活動，包括石門肉粽節、石碇觀光市集等推廣活動。更多詳情請至2024新北市鼓藝節活動網站 （https://ntpc.drumarts-2024.tw）查詢。