2024第六屆台灣紡織研究論文發表會 提供產學研最佳平台

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2024第六屆台灣紡織研究論文發表會25日在輔仁大學舉辦，由紡織所與輔大共同舉辦，台灣智紡協會、紡拓會以及不織布公會贊助支持。吸引專家學者、業界代表以及17所大專院校學生參與，凸顯台灣紡織領域的研究熱情和創新能力。

紡織所所長李貴琪表示，過去五屆的論文發表會共收到超過492篇投稿，今年投稿篇數更達到132篇，其中95篇論文被選為口頭發表，另外37篇以海報形式進行展示。這些論文涵蓋「紡織材料、纖維與加工」、「紡織工程、產品開發與檢驗」、「時尚流行設計」、「經營管理與行銷」、「不織布開發與應用」以及「智慧型紡織品開發與應用」等六大領域。

2024亞洲不織布展剛結束，備受歐美、日韓的肯定。台灣的不織布涉及越來越廣，不再局限於衛材，現在已橫跨到產業用、醫材、以及水/空氣過濾等為產業界帶來重大效益及應用。

此外，紡織所近來發展智慧型紡織品，以「健康照護電子布料：賦予第二顆心臟(肌肉)能量」獲得金牌獎。該布料製成穿戴式智慧載具，引導長者正確肌肉運動，具備親膚、柔軟、高彈性與高透氣及可耐水洗100次等特性，目前與萬九科技與佰龍機械等洽談合作中。

輔大織品服裝學院院長何兆華指出，輔大成立54年，其中不乏業界翹楚。過去台灣教育科系切得很細，該院希望朝STEAM教育發展，重視每個學生的獨特性及通才培養，透過教育改革，學生們願意動手做、有發明與創新能力，期能培養出有紡織所研發與實作高度。

今年製作的主題展示「Redefine廢棄與零廢棄間的重新定義」，共展出15件實體展品。運用廢棄樣衣和庫存布料作為素材，並結合零廢棄版型設計，將廢棄材質透過永續創作手法賦予新生，同時透過素材的重新定義展現新一代的時裝設計能量。

除了紡織所的研究成果外，台灣智慧型紡織品協會會員三司達、AiQ、奇凡、恒大精密、英發磊、臺隆等公司也同時展示各自的研發成果，展示智慧型紡織品在穿戴科技、健康監測、智能控制等領域的應用創新。

另外，南緯實業公司為支持國內紡織學術研究，並提供特別獎勵獎金，以鼓勵優秀的論文作者。這項特別獎勵將授予在紡織產業領域做出突出貢獻的論文作者。

台灣紡織研究論文發表會是國內紡織領域的重要學術交流平台，為國內年輕研究者和學生提供了學術交流、技術分享和產業合作的寶貴機會，同時也為台灣紡織產業的可持續發展和提升全球競爭力貢獻了力量。