寵物界盛事!哩賀毛孩亮相2024年台南萌寵物展

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適逢台南市建城400周年,今年的台南萌寵物展必將成為全台寵物界的矚目焦點，除了眾多萌寵新品集中亮相,主辦方更準備了一系列超值優惠活動,讓南部毛孩主人們血拼不停。

而今年展會最受矚目的,非台灣寵物新品牌「哩賀毛孩」莫屬，作為深受寵物主人喜愛的知名品牌,哩賀毛孩繼今年初於台北松菸寵物展大放異彩後,再次亮相台南的寵物盛會。

這次,哩賀毛孩不僅帶來了多款全新產品,更推出了令人期待的展場限定優惠組合，最引人注目的要數哩賀毛孩推出的市場獨家「微生態乳酸菌配方貓咪主食罐」和「限定口味的犬貓凍乾零食」。

這些全新產品不僅能滿足毛孩們挑剔的味蕾，獨家複合式乳酸菌的配方有助於調理毛孩的腸道菌群,改善消化吸收,關節保養為毛孩的整體健康提供全方位呵護，相信這些新產品必將受到寵物主人的熱烈追捧。

除了新品亮相外哩賀毛孩為了本次展會還特別推出了「萌寵福袋」優惠活動，這些福袋內含各式實用好物,以65折的超值價格供粉絲們瘋狂搶購。想必這份驚喜禮包必將成為本次展會的搶手貨。

總的來說,今年的台南萌寵物展無疑是南部毛孩們的狂歡盛宴，各路寵物大咖雲集,新品新趨勢盡在其中為南部地區的寵物市場帶來全新的發展機遇，作為毛孩主人的你,千萬別錯過這場難得的寵物狂歡節!