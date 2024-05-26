喝水都會胖！瘦下來，還要一輩子吃中藥嗎？

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水腫型肥胖，只調體質不吃減重藥

現代人活動量少，飲食習慣又不規律，非常容易出現水腫型肥胖，明明體重比別人輕，看起來卻比別人胖。

這種「喝水都會胖」的體質，最常見的是臀部和大腿浮腫，就是我們常說的「下半身肥胖」的人，這是因為身體的排水功能差，多餘的水分在體內積聚所造成的肥胖，有一大部分減重者就屬於水腫型肥胖。

體內濕氣重，原來是水腫型肥胖

還記得曾經有一名女患者深受肥胖的困擾，她覺得自己很胖，為了減肥而奔波於各間診所，最後來到我們這裡。

「從診脈的情況來看，妳體內的濕氣很重，水腫狀態非常嚴重。」

在我當醫師的頭二年，並不是專精做減重療程，還是以調理身體為主的中醫師。那時候，我對減重方式還不是很熟練，不知道如何告訴患者怎麼改善該情況。

我們都知道「少吃多運動」是減重最基礎的知識，但當時的我不知道該怎麼闡述，只能簡略地告訴患者：「妳要少吃一點、少吃澱粉……。」不管是誰，都只能這樣講，卻無法針對個別的狀況，提供最直接的建議。

「陳醫師，我平常吃不多啊！澱粉、炸物之類會造成肥胖的食物，也都很少吃。」這名女患者說。

因為把脈發現她的體內濕氣很重，因此先專心改善痰濕的體質，將體內濕氣問題調理好，那時候也沒有考慮到減重問題，只是單純幫她調理身體，但她就在調身體的過程中，體重少了12至13公斤。

這個例子想跟大家講的是，減重是需要醫師一步一步地找到體內的問題，有時候問題或許不難理解，有可能你看這本書，就可以瘦下來了，先試著自己做做看，如果依照我的概念執行，就可以瘦下來的話，就不需要吃任何輔助藥物。

中醫最大的特色在於，透過身體的調理，增加代謝能力。我在前面的章節分享過身體「金、木、水、火、土」不同性質的狀態，可以依照身體的屬性來改善體質。

當體質改變了，體重自然就會掉下來，如同這篇文章的案例，沒有開立任何減重的藥物，也沒有改變她的任何飲食，單單只是改變體質，她自然就瘦了下來。

就算瘦下來，還要一輩子吃中藥嗎？

透過中醫師的幫忙，是中醫減重門診一個很大的特色，中醫師的角色就是在幫患者找出問題。一般到門診減重，通常都依靠中藥、埋線等方式，相信很多人不免會感到疑惑：「陳醫師，就算我瘦下來，還要一輩子都吃中藥嗎？」擔心自己停藥之後，就會再復胖。

假設今天治療的是扁桃腺發炎，醫師開了兩個禮拜的抗生素，並叮囑不能吃油炸、不能喝酒、不能吃辣，你就不會有這個問題，對吧？因為只是當下生病了，所以才必須要吃藥。

再舉一個例子，今天我們得到一個小感冒，結果醫師說：「你要吃兩個月的藥。」是不是覺得莫名其妙？可是要是今天罹患的是糖尿病，醫師讓我們吃兩年的藥，則會說：「好！沒問題。」

同樣的概念，今天只是得了叫做「你得減10 公斤的病」，醫師在治療這個「你得減10 公斤的病」的過程中，囑咐你不要吃炸物、不要喝酒、不要熬夜、不要吃辣……，因為要把這個「病」治療好。當有一天你的體重減下來了，等於這個「病」已經被治好了。

「但是會不會再復發呢？」偶爾喝點小酒、吃點宵夜都沒有關係，藥物也是一樣，目的只是幫助我們在這段時間瘦下來，但是維持體重就是個人接下來的功課，也就是我一直在說的「養成飲食習慣」。

所以我經常跟患者分享，吃藥並不是減重唯一的解方。首先，要先學習找到適合自己的飲食方式，調整飲食、運動和作息習慣，進而改善體質，接著才是慢慢停藥，讓身體適應。

在減重門診的臨床經驗中，經常會遇到一些生活型態不好的患者，例如睡眠時間不穩定、有抽菸和喝酒的習慣，與其讓他們調整飲食習慣，反而是要花時間讓他們改變生活習慣，否則就算瘦下來，也很容易再復胖。