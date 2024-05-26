晶圓代工營收大風吹　財報暗藏玄機 中芯坐二望一 台廠為何老神在在？

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中芯今年第一季營收成為全球純晶圓廠第2名，但淨利率竟只剩下3%，台廠如聯電毛利率仍有3成。中芯的中國營收節節攀升，台廠有機會迎來轉單。

根據《財訊》雙週刊報導，5月10日，中芯國際舉辦第一季法說會，交出營收17.5億美元的成績單，這是第一次中芯營收超越聯電和格羅方德，在純晶圓代工廠中，營收規模僅次於台積電。

外界原本預期中芯大幅擴張，會讓整個成熟製程晶圓代工廠的獲利能力往下拉；但從現實的結果看來，中芯卻反而成了獲利速度下滑最快的公司。

以2024年第1季為例，中芯的毛利率只有13％，遠低於聯電30％的毛利率，也較世界先進的24％、力積電15％的毛利率更低。如果比淨利率，差距更大。更麻煩的是，中芯在這一季的現金流量表上，竟出現現金流出60億元人民幣的狀況，帳上現金只剩下379億元人民幣，因此，中芯也已經宣布，不發2023年的股息。

獲利下滑快 現金流出增

如果比較中芯過去3年的獲利，中芯2022年的毛利率仍有38％，淨利率也有29％；2023年時，中芯的毛利率開始下滑到21％，淨利率降至14％。到今年第一季，中芯的淨利率竟只剩下3％！而且，中芯這一季光是政府退稅，就有28億元人民幣進帳，仍無法挽救中芯的獲利能力。

反觀聯電的情況，雖然營收規模被中芯超越，但聯電2022年毛利率達45％，2023年也有34％，今年第一季毛利率仍守住30％，營收仍較去年同期微幅成長，獲利能力遠優於中芯。

中芯聯合執行長趙海軍在本次法說會中表示，今年第一季，半導體庫存已出現好轉跡象，「我們看到全球客戶備貨意願上升。」他透露，中芯這一季出貨量約當179萬片八吋晶圓，但值得注意的是，平均單價卻下降了3個百分點，毛利率也比上一季下降2.7個百分點，產能利用率為80％。

根據《財訊》雙週刊報導，談到未來展望，趙海軍表示，雖然上半年發現客戶有急單需求，「這是否是寅吃卯糧，透支下半年，我們還沒有看清楚。」他認為，中芯目前的挑戰是，「中國其他競爭者產能持續開出，行業競爭日漸激烈，大宗商品隨行就市，」而中芯的策略是建立比中國同業領先1到2個世代的平台，為客戶提供服務。他也透露，中芯目前正處於大量投資建廠，擴充12吋廠產能的階段，高折舊的壓力會持續一段時間，毛利率因此有壓力。

在法說會中，法人提出的第一個問題，就是中芯毛利率為何因產品組合下降。趙海軍表示，主因是市場的殺價競爭，「我們很多戰略客戶，在市場上如果有其他競爭者開出了更低的價錢，無論是我們現在的機頂盒還是智能手機，有可能就丟掉這張單子，幾千萬的訂單就會不見了。」他在法說會中表示，「大部分的產品從2月分開始，我們的價錢沒再降過，但是標準的大量產品，市場上有直接的、面對面的競爭，那我們還是要跟我們的戰略客戶一起，不能讓他丟掉市場的份額。」

換句話說，中芯是因為大部分生產的是價格每天漲跌的標準品，只要中芯的價格略高於對手，隨時就有轉單風險。這一點，從中國另一家晶圓代工廠華虹第一季財報就可得到證實，華虹第一季毛利率竟只有六％，淨損率5.5％！

另一個值得注意的是，中芯營收來自中國的比重快速提升，到今年第一季，中國帶進的收入占中芯營收82％，美國只占15％。2021年第1季時，中芯只有55％營收來自中國和香港，北美帶進的營收仍占27％。至於聯電，目前中國市場占聯電的營收比重，今年第1季和3年前同期一樣，占比約17％到13％，占比變化不大。

削價競爭風 毛利有壓力

台廠如何應對中芯等中國業者的殺價競爭？本刊採訪聯電發言人劉啟東，他表示，聯電是以投資報酬率為第一考量，「我們和對手的差異是，特殊製程帶進的營收占我們營收6成。」意思是這些晶圓代工服務並不是市場上人人都可提供，「我們在OLED驅動IC、RF SOI和BCD製程都有不錯的市占率。」

同時，聯電也在投資新技術，除了和英特爾合作，聯電得以用極低的成本取得12奈米技術，也同時打造開放生態系，結合智原、華邦、欣興等公司，和三星、英特爾的先進製程，建立先進封裝的生態系，這也是中國業者目前無法提供的服務。

不過，目前只有8吋廠的世界先進，壓力就比聯電大。世界先進今年第1季毛利率雖然守住24％，但出貨量下滑4％。這一季，世界先進營收來源，包括中國在內的亞洲市場貢獻83％，美洲只有14％。不過，世界先進也表示不會跟著對手削價競爭起舞，並樂觀看待轉單機會。

壓力最大的則是力積電。根據力積電官網，目前力積電在邏輯部分最新的製程仍停留在40奈米附近，也是今年第一季少數虧損的台灣晶圓代工廠。力積電發言人譚仲民表示，力積電今年啟用銅鑼廠，主要就是為了投資新技術，新廠將發展28奈米產能，第1階段將提供每月9千片產能。

除此之外，力積電也在發展3D晶圓堆疊，目標是要將邏輯晶片和記憶體直接疊合。雖然力積電技術和其他公司的先進製程有距離，但透過先進封裝，仍然可以提高AI運算的效率，力積電的目標是用於邊緣AI晶片上。

聯電有利基 投資新技術

因此，《財訊》雙週刊指出，雖然中芯今年第一季拿下全球純晶圓代工廠營收第2名的位置，但獲利其實大幅下滑，加上產能用來生產大宗商品，獲利率並不穩。目前美國已宣布2025年將對中國半導體關稅加高至5成，屆時，中國半導體廠的部分訂單可能因此轉單，台灣成熟製程晶圓代工廠，仍有機會受益。…（本文出自《財訊》雙週刊712期）

文／林宏達