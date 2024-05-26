解讀輝達訂單模式 透視兩大考驗 AI伺服器廠競賽 前後段班差距浮現

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輝達的巿場主導力增強，AI伺服器供應鏈面臨毛利率、資金調度兩大考驗， 也將進一步拉開供應鏈前段班與後段班的差距。

在輝達公布財報之前，台系AI伺服器代工大廠陸續釋出好消息，不過市場卻有不同解讀；尤其接單模式轉為純買賣，以及單價變高帶來的二大考驗，會讓輝達供應鏈的前、後段班拉開差距。

根據《財訊》雙週刊報導，輝達在今年3月GCT大會上發表效能最強大的AI超級晶片GB200，隨後市場瘋狂追逐GB200伺服器的量產與出貨進度。然而，受惠於半導體供應瓶頸稍微緩解，輝達的H100、H200晶片今年出貨才剛轉趨順暢，全新世代的GB200伺服器尚未公布真正上市的時間。

不過，由於雲端服務供應大廠（CSP）紛紛大舉升級資料中心的運算效能，讓GB200伺服器尚未開賣，即備受市場期待；在近期各大伺服器代工大廠的法說會上，成為法人積極詢問的焦點。

新模式不利毛利率成長期待

英業達坦言，GB200生產線尚未就序，還言之過早，明年初才有機會導入量產；相形之下，鴻海、廣達、技嘉卻信心滿滿說已經準備就緒。

廣達財務長楊俊烈表示，公司已經準備好投入量產，關鍵在於前期即投入心力與客戶、關鍵零組件廠合作開發與設計，且能迎合CSP客戶的特殊需求。鴻海發言人巫俊毅則說，新架構的設計更加複雜，供應鏈要拿到新產品的代工訂單難度變高。

除此之外，這些法說會中還透露兩大考驗。第一，AI伺服器接單模式轉為純買賣（Buy and sale）交易，不利於毛利率表現；在全新GB200伺服器架構中，輝達主導關鍵零組件的開發設計比率愈來愈高。其實，不只GB200，現有AI伺服器的接單與供應模式都以買賣交易為主。

資深產業分析師指出，主板到模組上面所有零件均由輝達指定用料，ODM廠的供貨若以買賣交易為主的話，更高單價的產品，雖然帶來更大的營收貢獻，但毛利率很難同步提升，甚至會受到壓抑，如何增加附加價值，考驗每家的技術、量產能力。

因此，當法人問及，AI伺服器占營收比重愈高，是否會影響到毛利率的表現？廣達直接回應，的確會稀釋毛利率，但公司會努力維持。技嘉總經理李宜泰則說，將以客製化產品增加附加價值，力求提高毛利率。根據《財訊》雙週刊報導，分析師指出，最大獲利空間就是從主機板、模組再到散熱系統，最終以機櫃組裝的方式交貨，這樣的毛利率最高，可達10％以上。

第二，隨著AI伺服器單價愈來愈高，營運資金調度能力門檻也拉高。分析師指出，基本上，一台搭載八張GPU晶片模組的AI伺服器，其單價可以抵25台的通用型伺服器，如果以目前最新的GB200系統來估算，市場預估，NVL36（伺服器機櫃型號）售價高達2百萬美元，NVL72更倍增至四百萬美元。

因此，如果要拿到輝達最新的GB200訂單，不只是技術、量產能力要獲得認可，財力也是一大要件。廣達不諱言，新世代產品需要更多營運資金，從公司的現金流量表來看，擁有健康的現金流以及充沛的營運資金，這項門檻使廣達更有競爭優勢。

業界指出，輝達的供應鏈分成好幾種層級，尤其輝達重視長期的合作夥伴關係，後進者很難在短時間占有一席之地，因此先馳得點是關鍵；未來高階產品的供應鏈將趨向集中化，且在輝達的主導之下，每一家代工廠負責的產品項目也會有所區隔以及先後順序的組合。

高售價考驗資金調度能力

這次的法說會中，電子代工大廠都將AI伺服器視為今年最樂觀成長的產品線，而從各大廠釋出的營收貢獻度來看，伺服器將成為廣達、技嘉的第一大產品線，對於獲利與營收影響程度可見一斑。

《財訊》雙週刊分析，今年將是AI伺服器放量出貨的第一年，鴻海與廣達異口同聲指出，下半年出貨動能會更加強勁，訂單能見度可達2025年。在這場競賽當中，誰跑在前面，誰又是後段班的學生，將逐漸分出勝負。…（本文出自《財訊》雙週刊712期）

文／楊喻斐