台北市進入大都更年代 政策八箭加速重建 李四川疾呼：破除一坪換一坪迷思

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市進入「大都更時代」，副市長李四川強調，都更面臨的困境與挑戰很多，但民眾必須拋棄「一坪換一坪」的迷思，政府推出的政策才能發揮作用。

帶著淺淺的招牌笑容，台北市副市長李四川展現「川伯」特有的親和力，這一個月來「403」花蓮強震餘震不斷，他心繫南機場老舊公寓安危，直言居住安全比居住正義更重要，沒有居住安全，什麼都不用談！

4月3日花蓮發生規模7.2地震，台北市受強震波及，市府湧進逾兩千案申請建物勘查，其中南機場老舊公寓災損嚴重，立即判為紅單危樓。勘災的同時，市長蔣萬安隨即宣布台北市進入「大都更時代」。

台北市要全面推動都更，首當其衝卻是面對外界的質疑聲浪、長久存在的難題如何解決？李四川在接受《財訊》雙週刊專訪時坦言，進入大都更時代確實是一個口號，但口號不只是喊一喊，更深一層含意無非是要讓民眾明確知曉，台北市都更這一條路，無論如何都要繼續往前走。

李四川出身自台北市工務基層，歷任行政院祕書長、國民黨祕書長，更集台北、新北、高雄三都副市長資歷於一身，被封上最強副手的稱號。上任台北市副市長一年多來，他完成大巨蛋啟用的最後一哩路、大直基泰坍塌親上陣線指揮。

一場強震震出老屋危機

面對因震災而討論得沸沸揚揚的都更議題，李四川直言，即使沒有花蓮強震，無論哪一任市長上任，都市更新都是台北市政不能迴避的課題。目前，台北市逾30年屋齡的老屋高達7成，超過四十年老屋數量達46萬戶；「當然，不是老房子都要都更，主要考量是921大地震前建物，以現今建築標準來看，是不符合耐震安全，就是有都更重建的必要性。」

不過，李四川不諱言，「一坪換一坪」是台北都更最大的魔咒。議會上，面對議員逼問：「你再說一遍，能不能一坪換一坪？」李四川仍是篤定地回應：「台北市沒辦法每個地方都能夠一坪換一坪。」

許多人認為市政府何不順應民意，提高容積獎勵，滿足民眾一坪換一坪的需求；李四川則反駁：「這跟現在台灣貧富差距拉大，就要求央行多印一些鈔票一樣沒有道理。」李四川解釋，提高容積是稀釋地主的土地，取得可興建的容積，根源在於房屋立地條件和地主土地持分，「如果這一點市民沒辦法認同，都更真的很難推動！」

事實上，根據《財訊》雙週刊報導，為了提高民眾參與都更意願，台北市在蔣萬安上任後，在短短3個月內提出「都更五箭」政策，緊接半年後推出「防災型都更」、「整建住宅」兩大專案，今年3月再推動「海砂屋575專案」，一年內射出「都更八箭」。

其中，大家殷切寄望提高容積獎勵，這次防災型都更、整建住宅專案在都更容獎上限50％之外，分別疊加30％、50％，突破都更容獎的天花板上限。「對鼓勵危險建物都更，台北市可說是祭出全台最好的都更重建誘因。」李四川強調。

端出牛肉都更8箭齊發

不過，外界也有不同聲音，例如評估危險建物的ID值小於0.35難以達成，「容獎看得到、吃不到！」但也有委員認為防災都更容獎給太多，甚至建商反映增加的容獎歸地主所有，卻還要擔起營造成本上漲風險，雜音紛至沓來。

對增加容積獎勵，李四川深知，怎麼加都不會滿足，一坪換一坪是權狀坪換室內坪，等於再送上30％公設，還要考量造價成本比起3年前上漲2至3成，這是很難達到。因此，市府另一方面從降低同意門檻、導入公辦都更資源，協助民眾進行可行性評估、試算財務等方面下手。「只要他願意都更，不一定要選公辦。」李四川笑稱，負責的住都中心做的是賠錢生意，一毛錢不收，但也是政府應該投入的人力和費用。

「都更八箭」已經拉滿弓，宣示台北市正式進入大都更時代，但預期成效如何？面對這問題，李四川直言，政策已經放寬到這樣程度，接下來就是看民眾的意願了。再來就是要克服缺工的問題，不僅是營造量能能否因應，還有建管處和都更處人力緊俏。

以台北市來說，自2018年考試院任用分發，就沒有新進公務人員，相關專業土木、工務職缺至少兩三百人，而建管發照資格至少需3年實務經驗，培訓上來不久就被民間機構、建商挖角，人員流動性高；現階段只能增加約聘員額、建立都更審查協檢機制來因應。

《財訊》雙週刊指出，目前台北市都更案量能約占全台60％、危老重建占全台40％，李四川希望台北市都更案愈快愈好，目標是先鎖定超過50年老屋盡速都更，畢竟一般水泥結構保存以50年為主，住久了鋼筋水泥還是會老化。他也坦承，市府團隊承受來自各界的壓力頗大，但都更涉及私人產權，想急也不一定急得來。

此外，對於外界質疑都更程序繁瑣阻礙進度，李四川則認為，癥結點還是出在同意比，即使前端整合8、9成同意比，但後面還要處理一、兩成不同意戶；目前台北市代拆執行兩案，正在協議有八案。必要時，他說：「我可以帶隊去拆！」

愈快愈好鎖定老屋優先

李四川深刻體認「選舉是討好人的事，執政絕對是得罪人的事」，如果要加速都更，首要還是民眾要破除一坪換一坪的魔咒，大家才會有高度重建共識，政府再提供合理、可負擔的容積獎勵，促成都更成案，最後再來檢討都更程序，朝向能夠精簡再精簡方向。…（本文出自《財訊》雙週刊712期）

文／陳雅玲