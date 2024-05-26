新購屋平均房貸970萬又拉高，關鍵是新青安？補貼後利率最低…為何說「別為貸而買」

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根據聯徵中心去年底購屋房貸統計，平均國人購屋房貸已達到970.5萬元，1年期間平均房貸多出85萬元，房價壓力問題正在累積。 內政部指出，受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國大多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，2023年住宅價格指數的平均季漲幅為1.66%，較2021、2022年漲幅2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去政策包括平均地權條例等，有效抑制短期投機的行為，不過市場很快就適應政策變化，在大環境對於房市偏向有利的條件下，包括台股創新高的資金動能，通膨預期與民眾對於房價上漲預期，都推升房市仍在緩步創高，高房價問題相當難解，過去還曾變成10大民怨之首，只是現在房價水準比當時還更高。

聯徵中心的統計顯示，去年第4季房貸族平均貸款970.5萬元，相較1年前增加85.2萬元，而2022年第四季房貸族房貸金額年增約18.8萬元，去年1年房貸增長顯著，並且房貸金額寫下歷史新高。

新青安利率低 吸引買氣

從去年政府推出新青安房貸以來，房市受到不少激勵，因最高可貸1千萬元、寬限期最多5年與最長40年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下1.775%，吸引首購族購屋。統計3月新青安的撥貸戶數6440戶，比起去年同期舊青安多出3倍。

曾敬德表示，新青安提供首購最多40年與最多5年寬限期的貸款條件，可以降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案，開辦至今已經撥貸4萬戶，撥款金額超過3千億元。

統計顯示，從2023年9月新青安的撥貸數量就達4768戶，撥貸金額約340億元，隨後維持一路成長態勢，累計新青安房貸統計數字，到3月底累計已經撥貸約4.28萬戶，撥貸金額達3122億元，新青安的確為市場帶來一些新的買氣與資金動能

曾敬德指出，新青安政策對於首購相當優惠，有購屋需求民眾，符合條件應該都會優先使用，不過使用者應留意，利率補貼有期限，並非房貸期間都適用。

若擔憂到期後利率問題，也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求。

他也建議，有需求的民眾再申貸新青安，不要為了新青安而購屋。

文／彭蕙珍