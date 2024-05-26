題材加持！集團股成台股新引擎 「這檔」沾上AI成交爆量550％

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17檔集團股 後520嶄露頭角

近三次總統就職後一個月的台股表現搶眼，平均漲幅達4.72％。市場專家表示，集團股跟上新政府拚經濟、歡慶上任行情，加上接近6月季底、順水推舟美化即將公布的半年報，今年更有不少集團股搭上AI熱潮，或搭上高股息ETF換股潮，包括聯電、宏碁、泰金寶-DR、力智等17檔個股，股價放量上攻，替台股嶄新時代多頭坐鎮。

據統計，十二大集團股旗下的聯電、欣興、聯詠、宏碁、光寶科、仁寶、泰金寶-DR、和碩、華新、精成科、大成鋼、神達、正崴、建漢、台灣大、統一、力智等17檔個股，上周除統一微幅下跌，其餘均走揚，正崴、宏碁、光寶科、力智這4檔更大漲一到三成，三大法人布局買超2,000～18萬張不等，成交量同步放大，呈現價量俱揚，可望再戰新高。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、新光投信董事長劉坤錫等看法，集團作帳在年底發布年報前達高峰，年中則有半年報、季底等因素會影響作帳行情，加上今年內資投信發行多檔高股息ETF、近期從元大臺灣價值高息（00940）換股開始，至月底還有多檔高股息ETF陸續更換成分股，入選者不少屬於高殖利率的集團股，例如00940換股時不只仍保留聯電、聯詠，持股比例還增加，穩居前三大持股。

今年也有不少集團股搭上泛AI題材，股價在大型權值股輪番上漲帶動指數創高後，資金開始流入中小型或基期相對較低的AI題材，使得以往較不受吹捧的集團概念股受惠，像股價長期位於40～50元盤整的宏碁，隨著微軟發布新型AI PC等利多，出現補漲行情，法人看好後市企業生成式AI運用、微軟Copilot應用場域等利多持續挹注。

力智成交量上周大增逾550％，股價站上300元大關、站穩短中長期均線之上，本周可望挑戰前高306元。