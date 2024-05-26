那指飆新高！2關鍵數字左右美股走勢 除了PCE還有「這個」

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那斯達克指數今年走勢

美國4月耐久財訂單數據意外強勁，再加上消費者對通膨預期下滑，有助緩解市場對高通膨的不安，美股24日全數收高。其中，AI龍頭股輝達再締新猷，推升那斯達克指數改寫新高。展望未來一周，美國第一季國內生產毛額（GDP）初值與個人消費支出物價指數（PCE），將左右美股走勢。

道瓊工業指數24日幾乎持平，以39,069.59點作收；標普500指數上漲0.7％，收在5,304.72點。表現最亮眼為那斯達克指數，收盤強1.1％至16,920.79點，費城半導體指數也收高1.85％至5,220.91點。累計那指一周大漲1.41％，但標普500漲幅不到0.1％，道瓊周線則轉跌2.35％、結束連五周漲勢。

個股方面，輝達續領風騷，股價收高2.6％，再度改寫收盤新高。目前其市值已突破2.6兆美元，超過特斯拉與亞馬遜市值總和。台積電ADR上漲1.85％，收在160美元。迷因股GameStop已完成股票增發，共募資9.334億美元，股價收高3.71％，盤後又再續揚近13％。

美國24日公布4月耐久財訂單，經季調後意外月增0.7％，為連續三個月上升。此外，密大同日公佈調查顯示，消費者針對未來一年的通膨預期已經出現下滑，從前估的3.5％降至3.3％。

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）也發表談話表示，雖然美國中性利率仍處在相對低位，但若美國公債供應成長開使超過需求，恐令未來中性利率將面臨攀升風險。

隨著近來多項數據超出預期，加上Fed官員接連對利率前景釋出鷹派訊息，高盛經濟學家24日已再次調整對Fed首次降息預測，認為要等9月才會開始下調利率，而非先前預期的7月。高盛解釋，由於美國經濟依然充滿韌性，因此短期間放寬貨幣政策機率已經降低，它並預估Fed第二次降息時間將落在12月。

未來一周，美國將有多項經濟指標出爐，當中又以第一季GDP初值與PCE通膨數據最受矚目，預料這些數據表現將牽動美股走勢。此外，27日是美國國殤紀念日，美股將休市一天。