企業領袖勉勵畢業生 迎接AI浪潮新挑戰

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企業成功人士是年輕世代的學習典範，傑出校友更對剛成為社會新鮮人的大學畢業生，深具影響力。25日有多所大學院校舉行畢業典禮，臺灣大學校長陳文章引國際航電（Garmin）董事長暨創辦人高民環的創業歷程，勉勵學子；和碩集團創辦人暨董事長童子賢在中央大學致詞表示，因AI崛起，世界變聰明了，也變得更焦躁不安，勉勵同學一定要終身學習，不畏變局。

金仁寶集團董事長兼創辦人許勝雄則是出席台灣師大畢業典禮，他以「給下一代領導者的5項修練」為題，勉勵畢業生與同伴互助合作，迎接挑戰。並期許畢業生建立深度瞭解變局趨勢的知識架構，具備建立創新機制、建構核心競爭力、積極企圖心、貫徹執行力、講求速度五項修練，因應變局。

政治大學今年的畢業典禮，邀請年度傑出校友遠流出版社創辦人王榮文，雄鷹籃球隊創辦人姜豐年及陳怡樺夫婦，致詞勉勵畢業生。趨勢科技共同創辦人陳怡樺指出，人和AI相處，更重要的是如何問AI問題、問什麼樣的問題，須知道自己真正想要的究竟為何。

桃園市長張善政在中大致詞時強調，人有宏觀及微觀兩種能力，很少人同時具備，出社會後需同時有宏觀的遠見和微觀的巧思，才能做出最好決定。中央大學校長周景揚則說，隨著ChatGPT風潮、AI相關軟體問世，讓世界意識到AI威力，同學在職場上應善加運用，站在巨人的肩膀上，以勇於冒險的基因，創造無限可能。