金融法說超級周 兆豐金、第一金接力登場

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金融股進入法人說明會密集舉辦的一周，自行舉辦及受邀參加的金融股法說會超過10家。主要民營業者包含京城銀、開發金、中信金、元大金、新光金、中再保、三商壽等。尤其兆豐金控、彰化銀行、臺灣企銀、高雄銀及5月31日舉行的第一金控等公股金融業者，最受市場關注。

由於金融股股利發放多經董事會通過，金融機構本周法說會重點，將放在全年業績展望及發展目標，以及全球景氣、台灣景氣及房市看法等。公股金融機構前四月自結獲利大致維持成長，後續業務發展及金融市場投資操作，也是法人關心焦點。

兆豐金將於5月29日舉行第一季法說會。今年第一季已賺破百億元，累計前三月稅後純益114.9億元、年增6.79％。因美國聯準會（Fed）降息時程較年初預期延後，公股銀今年的SWAP（換匯交易）收益有望比預期增加，兆豐銀去年SWAP收益亮眼，是兆豐金登上公股獲利王的主要原因之一，今年是否能維持獲利水準，是法人關切重點。

彰銀今年前四月稅後純益51.19億元，較去年前四月的46.58億元，成長4.61億元，年增率9.9％。今年將強化「雙翅膀」營運策略，以企金與海外為主翅膀，個金及財富管理為次翅膀。

第一金4月稅後純益為21.08億元，第一銀行核心業務表現穩健，單月稅後純益持續站穩20億元。第一金累計今年前四月稅後純益為91.23億元，年增6.33％，累計每股稅後純益（EPS）達0.67元。