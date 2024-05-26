伊朗總統之死 牽動中東情勢

一架直升機的墜落，造成伊朗總統萊希的意外身亡，引起世人對於三個問題的議論：「會不會引發伊朗『茶壺裡的風暴』？會不會引起周邊有事？以及會不會影響以哈戰爭？」中東的政治形勢發展，正逐漸進入「伊沙和平相處，世代交替；以哈戰事延宕，仇恨無解」的嶄新時代。

首先，伊朗會因此產生「茶壺裡的風暴」嗎？伊朗是政教合一的國家體制，高齡85歲的宗教最高領袖哈米尼，已在第一時間直接按下「維持現狀-維持穩定」的按鍵，由府會與司法高層組成的委員會也很快敲定在6月28日進行總統選舉。保守派的萊希雖曾被認定是哈米尼的接班人，但逝者已矣，目前暫代總統之職的第一副總統穆赫貝爾，以及哈米尼之子穆吉塔巴，已成接班的兩大熱門人選。根據伊朗法律，最高領袖必須是什葉派最高層級的法學神學家。

而萊希意外墜機，純粹是天候不佳、直升機老舊與設備不夠先進、抑或是直升機駕駛的應變能力不足，或甚至是不為人知的鬥爭檯面化的不幸結果，都有待調查結果的揭露。

其次，伊朗總統換人做，「會不會引起周邊有事」？伊朗官方並沒有將墜機事件歸罪於外國勢力的暗殺，而美國和以色列官方也都慎重其事的自清。然而，在萊希的國葬儀式之後，哈米尼接見前來弔唁的哈瑪斯領袖，則曾說出：「消滅以色列……建立從（約旦）河到（地中）海的巴勒斯坦國。」且伊朗人民在街頭，依舊悲傷地痛斥美國。朝野仇以反美情緒仍不可小覷。

至於伊朗政局有變，「會不會影響以哈戰爭」？基於「消滅以色列-建立巴勒斯坦國」的政治目標，加薩走廊的戰事不會停止。去年10月以來，居間嘗試進行多次和平談判的卡達和埃及，都是功敗垂成。除了因為這是以色列總理尼坦雅胡個人政治生涯的生死之戰，阿拉伯半島君主制的遜尼派國家，譴責以色列的政治立場雖然明確而且堅決，卻並沒有形成同仇敵慨的區域政治氛圍。美國盟友－約旦國王就陷入進退維谷的境地，沙烏地阿拉伯在靜觀其變之餘，也有苦難言。因為，一旦他們統治的人民從反猶太、反美國、支持巴勒斯坦建國，再進而演變成為「反專制，要民主」的「茉莉花革命2.0」，勢必危及波斯灣迄今仍是君主專制的各個王國。

簡言之，伊朗不會發生內亂，也會繼續支持哈瑪斯和巴勒斯坦建國，在6月28日的總統補選之後，可以持續觀察的是哈米尼的接班人選，但不論誰出線，應該不會改變重大的國策。伊朗對美國和以色列的敵對態勢，不會改變，其與沙國化解歷史恩怨、外交正常化的方向，也應該會持續下去。

值得重視的還是：「教派爭議擺一邊，政經利益放中間」，對於阿拉伯世界的長遠影響。然而，這又有賴於伊朗與沙國兩位高齡85歲的領導人，能順利過渡接班。伊沙兩國去年3月在北京的和平破冰，代表著中東地區的和平發展願景。沙國國王沙爾曼年邁體衰，王儲穆罕默德．沙爾曼做為未來的沙國國王，權力集中，正值40歲壯年。與此不同的是，伊朗最高領導人的接班梯隊重新洗牌，與歐美國家的關係，將更難看到改善的契機。

展望未來，短期的今年下半年，還有待美國大選結果而定；中期的未來三年，兩國年邁的領導人如果完成世紀交替，政治變數較大的，仍然是定期選舉的伊朗。什葉派在伊斯蘭世界是不足3成的少數派，伊朗長期以來，在黎巴嫩支持真主黨，在加薩走廊支持哈瑪斯，在葉門支持胡塞武裝組織。該國以「政治支持-軍事援助」的實質力量，與以色列進行的代理人戰爭，見諸於去年10月以哈戰爭迄今的複雜形勢。重點在於，新的總統和未來新的最高宗教領袖，會不會在和俄羅斯與中國大陸友好的現有基礎上，更進一步增強政經軍事的互惠共榮。一個與沙烏地阿拉伯握手言和，與中俄加強戰略夥伴關係，經濟發展比以前和現在更好的伊朗，是否可能因為此次的意外墜機事件，更快的呈現在世人面前，值得吾人密切觀察。