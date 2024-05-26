夏季保證不缺電 經長30日說明新能源政策

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賴政府能源政策綱要

產業界高度關注的缺電供應問題，經濟部長郭智輝25日表示，他將於周四（30日）正式面對媒體說明能源政策，三接工程、供電穩定、核電等議題都含括在內，做到「上任盡速盤點能源政策」的第一步。他並表示，研判今年有兩波用電較多的時間，第一個是夏季，第二是10月，「（因應）這兩個（用電高峰）都已準備好，不會缺電」。

郭智輝是在陪同卓揆視察桃園區穩定供電作業時，做了上述表示。來自業界的郭智輝上任前即強調，能源政策是他擔任部長最重視的政策，尤其拜會立法院時表達「核能是乾淨的能源」的說法，當時經濟部幕僚還急著對外滅火，因此30日的說明更受到外界重視。

桃園地區近月來停電已有35次，使外界對郭部長的解決方案有更多的期待。郭智輝說，35次停電大部分是因為配電設備比較老化，且因桃園人口增加，饋線比較不足，這些因素可以看得很清楚，台電工程團隊當下就在進行工作改善，「35次跟電不足，完全沒有關係。」

至於馬上要來臨的夏季用電高峰，電力備載容量面臨十足挑戰，企業界即使願意面對調高電價，更擔心的是缺電的問題。郭智輝對此回應說，今年有兩波用電比較多的時間，第一是夏季，第二是10月，「我們都已經做好了準備，不會缺電」。

郭智輝進一步指出，備妥供電穩定的同時，還需做到減碳，會暫停排碳的機組；而三接（第三座液化天然氣接收站）的工程明年第一季會開始運轉，配合供氣的需求。根據台灣中油的公開資料，三接工程進度到4月下旬，包括建港及圍堤造地工程、外廓防波堤新建工程、棧橋工程、儲槽工程、氣化設施和陸管及配氣站等都如期進行，可望配合國家能源轉型政策。

總統賴清德的能源政策核心圍繞於非核家園，規劃重點在智慧共享的綠能戰略，電力低碳化，也要確認多元綠能，深度節能，科技儲能和強韌電網的落實措施，要求卓團隊上任後要「跨部會立即檢討」，郭智輝上任前曾向立委表示「核電部分由多數人同意做決定」，會儘快盤點，整體討論後再調整，他允諾立委「經濟部的業務，能做一定會立刻做」，經濟部會否提出有別於以往的新能源政策，且令人拭目以待。