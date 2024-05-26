面板雙虎轉型！友達拚車用 群創孵新金雞

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面板產業今年迎來好榮景，主要面板廠有機會力拚單季獲利，面板雙虎推動轉型腳步也趁勢持續推進。友達營業報告書指出，車用服務解決方案及垂直場域事業，列為長期的業績成長引擎，期望2025年是一個「以顯示器為中心的解決方案提供者」；群創則以雙軌轉型為核心，並助力新創事業包括睿生光電和群豐駿，以及新興應用領域的發展。

友達指出，面板事業主要將資源聚焦於次世代LED顯示技術，一步步從Mini LED背光，高階LED直顯，發展到Micro LED，具備完整的技術平台及生態圈。由於深耕車載領域多年，為全球前三大車用顯示器供應商，2023年友達來自車用服務解決方案的營收已超越430億元，年成長超過25％，可望成為轉型之路上重要的成長引擎之一。此外，透過成立子公司與併購等方式，在零售、醫療、企業與教育、智慧服務、綠色能源等方向拓展垂直場域事業，2023年來自垂直場域事業營收超過400億元，年成長近20％，營收占比提升至17％，可望持續成長。

友達強調，現階段面板事業仍使用公司最多產能、資金與人力資源，如何優化產品線與技術平台，創造穩定的正向現金流，將是首要目標。車用服務解決方案及垂直場域事業，公司將灌注更多資源，加大發展力度，期望2025市場認識的友達，將不只是一家面板公司，而是「以顯示器為中心的解決方案提供者」。

群創營業報告書中指出，去年9月業務組織重塑，分成顯示器及非顯示器兩大領域。顯示器領域群主攻面板模組，以持續提升成本良率、毛利率及穩定市占為目標；非顯示器領域群包含已上市的子公司睿生光電以及子公司CarUX、還有新興應用領域，專注提供客戶完整解決方案。公司除在玻璃基板半導體製程領域持續提升效能，並延伸至MiniLED、MicroLED、先進半導體封裝（PLP）等多領域應用。展望2024年，持續以雙軌轉型為核心，推動營運升級並連結轉型戰略目標。