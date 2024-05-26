慧榮苟嘉章：NAND價格 可Hold在高檔一整年

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快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技總經理苟嘉章25日指出，AI帶動記憶體需求大爆發，NAND原廠包括SK海力士、鎧俠、威騰擴產態度謹慎，預期NAND價格可持續「Hold」在高檔一整年。

苟嘉章是在慧榮科技與忠義基金會舉辦的公益園遊會上，做了上述表示。他受訪時說，AI如軍備競賽，沒有一個大國會在國防採購上花錢買次級武器，舉凡能買到的人，都要買最好的武器。

輝達在GTC 2024上，剛發布Blackwell運算平台，及採用新架構的B200晶片，但苟嘉章說，B200都還沒出貨，輝達已在進行下一世代Rubin晶片的研發，R系列可能採取台積N3甚至N2製程。

他認為，輝達的新品一代接著一代快速推出，算力競爭驅動大家必須跟著輝達一起前進，輝達已改變了市場遊戲規則，預期輝達在雲端的獨霸地位，將難以撼動，未來是「強者恆強」。

苟嘉章指出，慧榮在AI時代，將與NAND大廠、模組廠商、雲端供應服務大廠及伺服器製造廠商，一起扮演AI推動者（enabler）的角色，從3月開始，他已看到市場對QLC NAND的需求，從三星、美光及威騰的說法，都看到QLC本身的屬性，很適合應用在資料中心。

從NAND價格來看，苟嘉章認為，NAND原廠第二季應開始獲利，因為NAND報價一路往上，帶動原廠毛利回升，在未達到目標前，NAND廠的擴產態度將非常謹慎，NAND供給吃緊對其有利，預期下半年才會慢慢增加產能，以免漏失AI商機。

據悉，NAND原廠的目標是毛利率要至少拉到40％。苟嘉章認為，因為2023年NAND原廠虧損，2024年一定要賺回來，且現在有資料中心需求支持，NAND廠想Hold住報價在高檔，心中有底氣。