穩供電第一步 卓內閣大陣仗視察桃園

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電力供應為卓內閣面對的首要議題。卓榮泰上任行政院長第一個周末，直接迎戰4月間密集停電的桃園地區，25日偕同行政院秘書長龔明鑫、發言人陳世凱，經濟部長郭智輝、次長林全能、台電公司董事長曾文生等內閣成員，大陣仗視察桃園供電穩定措施的執行。

卓榮泰強調，安全穩定的供電是對人民的承諾；尤其臺灣在世界產業供應鏈上扮演重要的角色，提供安全穩定的電力，亦是對全世界的承諾。

桃園市政府統計，桃園地區4月份停電次數達35次。近日還陸續傳來基隆、台南各地突然停電的情況。卓榮泰說，電力的供應相當專業與複雜，任何一個環節發生閃失，即會影響國人用電，一般民眾不易區辨跳電、停電、限電、斷電、缺電的差異，供電有責任降低人為疏忽的機率。

卓榮泰指示台電，減輕外力因素所造成的傷害，停電事故發生後，要展現誠意向民眾溝通，迅速說明原因、復電時間，並針對電力系統區域環境進行全盤檢查，確保電網韌性與安全。電力修復完成後，也要指派專業人力針對電力系統區域環境進行全盤檢查，確保電網韌性與安全，讓日後類此事件發生機率降到最低。

桃園電力用戶數十年內增加20萬戶，增加幅度高達18.1％，致使線路及設備負擔增加。卓內閣也想掌握切底解決的對策。其中，台電公司提增設變電所，解決配電饋線不足一事，需中央與地方共同進行。但桃園市長張善政25日前往參加中央大學畢業典禮，人不在現場。

卓榮泰說，已請經濟部長郭智輝等與地方政府加強溝通，針對台電反映特定地區留才不易問題，中央也會給予支持，希望新增的人力能發揮專業精神、展現效率，確保有足夠能量可以達成穩定供電目標。