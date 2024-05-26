臺大畢業生模範 Garmin高民環 高RQ創業

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臺大傑出校友、國際航電公司（Garmin）董事長暨創辦人高民環，成為臺大校長陳文章25日畢業典禮上，分享給畢業生的範例。陳文章說，高民環創業過程，始終抱持「挑最難的下手」的工作態度，以無比的心理韌性超越自己，開發第一個美國聯邦航空總署（FAA）核准的全球定位系統（GPS），帶領公司起死回生。

「強大的心理韌性，在面對重大難關時，能順勢而為，更有『谷底反彈』的力量」，陳文章勉勵畢業生學習與不同特質、甚至能力更強的人相處合作，有助於脫離困境，獲得成功。

陳文章強調，新世代要培養挫折忍耐力的重要性。他說，臺大學生來自各校菁英，學業成績及研究成果的比較，讓部分學生容易產生挫折感；且現代是資訊傳遞快速的時代，雖帶給人們生活和學習上的便利，但網路社群缺乏節制的評論及聲量的高低，常帶來焦慮不安。

陳文章說，過去強調IQ、後來強調EQ，但都不足以應對未來挑戰，韌性商數（RQ，Resilience Quotient）將來更重要，即面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成的能力；這絕對是未來大學教育必須注入的元素。

臺灣大學學、碩、博班今年總計1萬1,020人畢業。臺大表示，今年畢典的焦點之一是臺大首位「校學士」畢業，原本主修理學院地理環境資源學系的賴奕達，以「空間政策與規劃科學領域」，成為臺大「校學士」制度的第一位畢業生。這個學位象徵著臺大推動「未來大學」政策，這份與眾不同的畢業證書將被校史館典藏。