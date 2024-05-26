台積除息台股承壓 名師盤點「6利多」力拱22,000點

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台股六大利多備戰6月天

台股第二季一反市場保守預期，搭上520行情一飛衝天，加權指數上周再攀21,668點歷史新高，市場期盼6月台股能再創高峰。法人指出，大盤均線多頭排列，加上股東會旺季、COMPUTEX、蘋果全球開發者大會（WWDC）、輝達（NVIDIA）股票分拆、投信及集團季底作帳行情等「六大利多」，台股「六六大順」，延續偏多格局機率偏高。

台股「後520行情」失色，所幸「AI王者」輝達財報救駕，催動護國神山台積電單周最高直衝877元，改寫歷史新高，加權指數上周勁揚306.87點，周線拉出連五紅，本周將力拚連六紅，可望創下5月來「周周都上漲」的紀錄；此外，台股5月來也累計大漲1,168.74點，收下月線連四紅機率高，屆時將改寫2020年11月至2021年4月間，月線連六紅以來的最長連紅紀錄。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧副總經理黃文清等名師對台股後市展望，對於6月天行情看法偏樂觀，看好台股現階段均線仍維持多頭排列，加上股東會旺季陸續登場，以及6月COMPUTEX、蘋果WWDC、輝達6月7日股票將分拆、投信及集團季底作帳行情，共計六大利多簇擁，看好台股5月下旬多頭走勢可望延續至第二季底，6月再創新高可能性大。

黎方國點出，共軍對台軍演結束利空出盡，且美國5月PMI創兩年新高，但AI指標輝達連兩日大漲超過12％、股價突破1,000美元，顯示美股利空並未打擊與台股關聯較密切的AI族群氣勢，加上台股進入股東會旺季，預期公司多會釋出利多消息，整體而言市場心態偏多，看好加權指數6月即便將面臨台積電除息點數蒸發壓力，仍有機會再向上拉抬至21,800點大關。

而台股持續創高，展望台股6月季底衝刺行情，蕭乾祥認為，台股目前均線多頭排列的偏多格局尚未改變，下檔關鍵支撐則將落在月線20,874點與先前頸線交疊約20,880點處，至於高點則因上檔已無明顯壓力區，可望挑戰22,000點整數關卡，不排除偏多架構有望延續至6月，但考量各期技術指標位處高檔、均線正乖離拉大，台股行情本周恐震盪加劇，投資人操作仍需留意漲多拉回風險。