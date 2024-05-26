12檔季底作帳股內資力捧 狂敲「這檔」13萬張最多

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5月進入倒數最後一周，台股內資影響力逐漸攀高，投信自3月起連12周買超台股，作多心態明確，季底作帳行情蠢蠢欲動，達方、義隆等多檔投信連十日以上狂敲，作帳焦點浮出檯面；而華新麗華、聯電等集團股也發動跌深反彈，12檔季底作帳潛力股全面備戰。

國發會及行政院主計總處下周將陸續公布景氣燈號及最新經濟預測，在去年低基期下，市場預期景氣燈號可望表現亮眼，且卓內閣首次院會定調經濟成長率達3.5％，統一投顧董事長黎方國指出，台灣景氣熱絡程度依舊，加上季底內資作帳行情啟動，有望維繫盤面人氣，看好指數6月續創新高可期，將有望再朝21,800點整數關卡挺進。

內資2024年扮演台股多頭最強後援，投信自3月4日以來展開一波連12周買超，短短不到一季大舉買超3,103.44億元，對照同一期間外資僅小買477.33億元，擁護台股多頭決心不言可喻。其中，達方、台郡、統一超、義隆、聯發科、新日興、遠東銀、東和鋼鐵、玉晶光、中保科等獲投信連買10～17天，聯發科本月來股價勁揚20.46％，玉晶光、新日興也大漲19.27％、14.37％，為第二季投信季底作帳指標。

此外，總統賴清德就職演說喊話「拚經濟」，台股上市櫃集團熱情呼應，加上第二季底將至，公司派為美化上半年財報全力作多也催出集團作帳行情。聯電集團由龍頭股聯電自4月下旬以來波段大漲逾15％領軍，法人上周狂敲7.71萬張，聯詠單周也有9,901張買盤支撐；另鴻海、宏碁、和碩等搭上AI題材集團股同樣搶鏡。