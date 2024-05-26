20年一遇利率高峰 國銀競推美元高利定存 最高5.5％

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七銀行美元定存活動一覽

20年來難遇的利率高峰期動向頗受關注，市場預估，在美國聯準會（Fed）降息前，美元維持強勢可能性較大，國銀也紛祭高利定存搶市。以凱基銀來說，3個月期年利率最高衝5.5％、合庫銀5.35％、華銀5.32％、台新Richart數位銀行與中信銀都有5.3％、永豐銀5.2％、兆豐銀5.18％。不過，各銀行都設有不同的門檻、期間，想搶美元高利，要先注意是否符合一定的條件。

凱基銀行指出，按兵不動許久的美國利率環境，仍有年內啟動降息的空間。目前是20年來難遇的利率高峰，從聯準會不升息至未來降息的這段時間，美元維持強勢的可能性較大，是存美元的好時點，透過行動銀行App存入新資金，單筆最低承作金額為5,000美元，可享3個月期定存年利率5.2％、6個月期5％的優惠利率；若為財富管理會員，可透過分行臨櫃、客服辦理，最高享3個月期5.5％、6個月期5.3％的優惠利率。假設存入1萬美元，以三個月最高優惠年利率5.5％計算，可領回約近新台幣4,500元。

凱基銀也建議民眾找好換匯點，利用行動App存款優惠活動專區，將新存入的資金換匯為美元，可享7天期定存年息10％的超高利率，出國花錢前先賺一波。

台新銀指出，Richart每月推出限時換匯，可有美元3.5分讓分優惠，建議有美元保單扣款需求或美股投資的客戶，可趁著優惠期間分批換匯，降低匯差風險。此外，Richart每月不定時推出限時限量美元優利定存，提供1個月、3個月最高6％利率，若存放5,000美元於1個月6％專案，期滿可領取新台幣約807元。

隨著美國降息時程的一延再延，加上地緣衝突升溫的避險需求，公股銀美元優利定存持續上架，天期以3個月、6個月為主，年利率都拉高至5％以上。其中，合庫銀行最高可達3個月年利率5.35％、6個月年利率5.15％，華南銀行1個月最高5.35％，3個月最高5.32％。兆豐銀行3個月利率5.18％，6個月利率5.08％。