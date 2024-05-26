端午將至 食品廠出貨喊衝

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食品廠端午題材增溫概況

端午節即將來到，食品廠擁有多元發揮題材，包括肉品、蛋品、甚或祭祀需求的罐頭、飲料、休閒食品等需求持續增加，配合通路舉辦年中慶促銷活動，帶動出貨再催一波，包括油食飲品味全、統一，肉品雙雄大成、卜蜂均有望受惠，行情呈現盤整向上格局。

味全受惠夏飲提前備貨，首季營收53.34億元、年增11.38％，稅後純益1.32億元、年增3.1％，EPS為0.26元，優於去年同期的0.25元，且季增逾2倍。全台冷藏即飲咖啡龍頭貝納頌市占達47％，今年新品主打雙倍特濃，在節慶帶動箱購市場下，有望推升相關業績增長雙位數，股價在24日逆勢由連4跌轉漲，來到18.55元，前4月營收增長11.58％，隨各大通路年中慶促銷，挹注Q2動能。

統一集團在食品本業營收高個位數成長，加上兩大金雞母統一超（2912）、統一中控營收強勁增長帶動下，前4月合併營收大幅增長逾20％，23日股價一度飆破80元，24日收79.10元，暫時盤整向上格局，由於進入夏季茶飲、乳品、果汁等出貨旺季，端午節慶加上通路年中慶大舉促銷新品，有望再帶動新一波銷售動能。

大成受惠港股大成食品首季獲利大增1.62倍，促使整體大成集團第一季獲利亮眼，EPS 1元，前4月合併營收包括農畜業、洗選蛋、肉品及食品加工等產能增逐月增，但受大陸量減拖累，仍較去同期減5.87％，預期端午節慶肉蛋需求增，可望再添5月動能。

卜蜂在去年營收獲利創歷史新高後，行情直線往上，4月初股價更飆破114元，目前回檔來到105元，今年第一季營收69.12億元，年減4.42％，營業毛利10.89億元、營業利益5.14億元，稅後盈餘3.69億元，年減12.5％，每股盈餘（EPS）1.25元。針對第二季營運，卜蜂表示，第二季雞價持續下滑，加上去年雞價處於高檔，因此第二季會較辛苦一些，希望能從豬肉跟飼料補回來食品加工方面，去年著手擴建調理食品生產線及湯品生產線，預計第二季投產，即食食品的生產量可望倍增。