沙國擬售Aramco股權 籌百億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近一年西德州油價走勢

外媒引述知情人士表示，沙烏地阿拉伯最快將在6月份出售國營石油公司Saudi Aramco的部分股權，藉以籌資100億美元資金，用來協助推行沙國政府的「願景2030」經濟轉型計畫。

國際油價24日反彈約1％，擺脫前一交易日頹勢，但投資人擔心美國聯準會（Fed）將利率維持在高檔的時間可能較預期更久，若是經濟因此大幅減速將衝擊石油需求，拖累油價周線收黑。

美國西德州7月期油24日收高1.1％，報每桶77.72美元，倫敦布蘭特期油上漲0.9％，報每桶82.12美元。兩項油品周線分別挫低2.3％與2.2％。

消息人士表示，這些股票將在利雅德上市，售股計畫的準備工作仍在進行中，細節可能會有更動，包括花旗集團、高盛和匯豐在內的銀行可能負責售股事宜。沙國政府通訊辦公室和Aramco未能即時對此消息表示意見。

報導稱，沙國王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）提出「願景2030」經濟轉型計畫，擬將民間產業和非石油成長作為未來發展核心，有意藉由吸引外資、推動觀光和發展民間企業來刺激沙國經濟成長，同時挹注巨資發展新興產業，例如電動車和製藥等，致力降低經濟對石油依賴。

沙國政府是Aramco的最大股東，持有該公司90％的股權。Aramco為全球最大石油出口商，市值約2兆美元。即便今年第一季獲利下滑，Aramco在5月稍早仍表示將發派310億美元股利。

SIA財富管理公司首席市場策略師塞斯辛斯基（Colin Cieszynski）表示，油價周線收黑似乎是因缺乏明確訊號，打擊交易員信心。

市場焦點接著轉向產油國聯盟OPEC+在6月2日的集會，產油大國預料將現行到6月底的減產政策延長到今年下半年。