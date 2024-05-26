不只耗電 AI恐釀缺水危機

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AI資料中心對電力的龐大需求已經引發投資熱潮，但摩根大通指出，它對水量的消耗卻沒有受到各界應有的重視，根據該投行發布的最新研究報告指出，2030年AI資料中心每日用水量將達到4.5億加侖、相當於681個奧運標準游泳池的水。

摩根大通還警告，如此龐大用水量除了可能引爆全球水資源危機，還可能導致資料中心因缺乏足夠用水而被迫關閉。

AI熱潮席捲全球，在相關資料中心如雨後春筍般成立之際，各大投行也相繼針對AI投資相關主題，特別是對電力與水力的需求進行研究。

摩根大通亞太股票研究部門最近發布一份名為「深入探討電力、冷卻、電網和ESG影響」的報告。負責撰寫該報告的分析師楊恩（William Yang）與其團隊在文中表示，在AI資料中心因大量耗電而成為外界關注的議題，它對水量的高度需求卻反遭漠視。

報告引用Bluefield Research的數據指出，從2017年到2022年這段期間，全球資料中心的總耗水量，包括現場冷卻和非現場發電等，每年成長6％。若以該數據計算，到2030年全球用水量可能達到每日4.5億加侖，相當於681個奧運標準游泳池的水。

楊恩解釋，資料中心的用水方式基本上可分為三大類。第一類是指用於現場伺服器冷卻的水，第二類是用於發電的非現場用水。第三類則是伺服器製造供應鏈的用水。考量到第一類與第二類的用水量，若要在2027年滿足全球AI需求，用水量可能將達42億至66億立方公尺，這是超過半個英國的年度用水量。