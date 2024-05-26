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美國房貸利率連續第三周下降，這對於應對依然嚴峻的房市的美國民眾來說，可是個好消息。根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）23日公布的數據顯示，該周30年期固定房貸平均利率為6.94％，較前一周的7.02％有所下降，達4月初以來最低點，且跌破7％關鍵門檻。

這對購屋者以及房市來說是項好消息。先前上升的利率導致4月份新屋銷量下滑，全美住宅建商協會（NAHB）主席哈里斯（Carl Harris）日前聲明表示，超過7％的房貸利率導致「許多潛在購房者抱持觀望態度」。

儘管如此，美國房市仍未解凍，房貸利率自去年秋天達20年來高峰後雖有所下降，仍高於2022年之前的10年平均水位。且房貸利率在3月份橫盤整理之後，4月下旬又開始攀升。此外，牽動房貸利率的10年期美債殖利率24日升破4.50％大關，為5月10日以來高點。

高利率影響房屋購買意願，美國房地產經紀人協會（NAR）報告指出，成屋銷售量4月達連續下跌兩個月，這與今年稍早的飆升時形成強烈對比。

房屋銷量下跌，而價格仍持續上漲，因為即使房屋供應近幾個月逐步改善，仍跟不上市場需求。居高不下的房貸利率也使屋主不願釋出物件，而新屋數量年增約8％，房屋庫存仍低於以往水準。

房地產經紀公司Redfin統計，截至5月19日的四周房價中位數寫下歷史新高，達38.76萬美元，年增4％；NAR報告稱，4月美國房價持續上漲，成屋價格中位數年增5.7％，達40.76萬美元，連續第四個月擴張，其他房價指標也出現類似情況。

市場普遍預期，房貸利率會隨著聯準會啟動降息降溫，但時機點仍存在不確定性。