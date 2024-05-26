企業舵手／日航CEO 鳥取三津子從空姐變首位女掌舵人

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鳥取三津子 小檔案

日本航空（JAL）今年1月任命鳥取三津子為執行長兼總裁，4月1日正式就任，這是日航1951年成立以來首位由女性擔任這兩個職位。她在日航效力近40年，當初是從空姐開始做起，因此也是日航首位具有空服員背景的執行高層。

由於日本女性在職場裡面對的玻璃天花板仍然存在，鳥取三津子的晉升在日本企業界是極罕見。她接受媒體訪問時表示，日本政府要達成增加女性企業管理高層的初衷，還有努力空間，她希望日本在不久未來，能成為一個大家對女性擔任企業總裁不感到意外的地方。

儘管如此，她認為，大家並非只想看到女性企業高管人數大幅增加，而是讓婦女在職場裡能有發揮空間才是最重要，這才是這是她希望未來能看到有更多女性高管的原因。

現年59歲的鳥取三津子於1985年進入日航，2015年成為空服員資深經理，並穩定地不斷晉升。她從空服員做起，然後成為掌舵人，在日航極為罕見。

日航過去10位總裁中，有七位是東京大學畢業。相反的，鳥取三津子畢業於活水女子短期大學，並非日本頂尖大學。另外，其前一任總裁具有飛機維修背景並從機師做起，都與鳥取三津子的出身不同。

日航不斷晉升鳥取三津子的理由之一是，她具有高遠視野，具備安全飛行操作和航空服務的實際經驗。且在新冠疫情期間，在維護安全操作上有重大貢獻。

她在2020年擔任客艙空服員資深副總裁期間，協助安排日航把空服人員轉調至市政府和其他公司，除化解人力閒置問題，也致力維持這些被轉調人員的士氣。

在日航1月中任命她為執行長前約半個月，日航516航班1月2日在羽田機場跑道上，與日本海上保安廳巡邏機發生相撞意外，但在空服員疏散下300多名乘客與機組人員，無人傷亡。加上波音客機連串事故，都喚起日航對飛安高度重視。

對於1月相撞意外，鳥取三津子認為，機上乘客冷靜地配合空服員的指示至關重要，大家也透過此一事件，完全明白機組人員的安全訓練十分重要。鳥取三津子表示，她會把飛安列為優先任務，因在她進入日航的那一年8月，日航123航班墜毀，機上524人中有520人罹難，為迄今航空史上死亡人數最高的空難事件。

業內人士表示，航空研究公司Endau Analytics創辦人尤蘇夫（Shukor Yusof）說過，安全是航空業最高要求，鳥取三津子的經驗將有助進一步推升日航的安全守則。

她成為日航掌舵人而備受關注的主因之一，是日本在世界經濟論壇（WEF）2023年全球性別落差指數（GGI）裡，於列入指數的146個國家裡排行第125名，為排名最低亞洲國家。