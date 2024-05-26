瘋搶人 陸多城祭購房送戶口

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為了提振房市以帶動整體經濟表現，大陸政府近期祭出包括取消住房貸款利率政策下限、調降個人住房公積金貸款利率等重磅政策，各地政府紛紛跟進。尤其部分「準千萬」人口城市積極推出購房落戶政策，希望在少子化、老齡化與消費低迷的當下，設法導入新人口、提升當地經濟動能。

上海證券報25日報導，中國人民銀行5月17日宣布，取消住房貸款利率政策下限、調降住房公積金貸款利率、調降首套住房個人貸款最低首付款比例，並設立規模人民幣3,000億元的保障性房屋再貸款，支持地方國企收購庫存房。但這些政策也讓各地的「搶人大戰」進一步升級。

譬如，2023年大陸人口增量第一城的合肥近日推出從實施購房補貼、優化銷售政策等十方面的房市新政。其中提出「一人購房，全家落戶」政策，即在合肥以合法方式取得商品住宅性質房屋所有權的，本人及其配偶、子女、父母可以向房屋所在地公安機關申請辦理戶口遷移。

除了合肥之外，近日佛山、南京、瀋陽等2023年常住人口超過900萬人的城市也加緊推出「買房送戶口」政策，希望讓當地人口迎來「破千萬」的局面。

南京5月11日進一步放寬落戶條件，在南京擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶。這意味著，南京自2018年8月1日起廢止的「買房即落戶」政策迎來重啟。資料顯示，近年南京市常住人口增速有所放緩，此次新政被視為南京衝刺「千萬人口城市」的積極嘗試。

另外，在人口外流嚴重的東北地區，瀋陽更是直接放大招，不僅取消了積分落戶名額限制，還放寬學歷落戶和投靠範圍，擴大到近親屬都可投靠落戶。瀋陽的購房新政還指出，凡在當地務工、就學、租賃房屋即可落戶。

業內專家認為，各地政府此舉不僅可激發一波新的潛在購房需求，也將進一步促進人口流入。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，人口是推動經濟發展的重要動力，大陸多地近期推出的購房落戶政策已經有別於此前的人才落戶政策，更聚焦於住房消費，降低了落戶門檻，也反映出各地對導入人口的重視，這有利於人才流動，推動新型城鎮化建設。