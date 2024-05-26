中國產品輸美關稅豁免 將延長

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近期美國對中國進口產品關稅措施

中美貿易戰火延燒下，美國將恢復對數百項中國進口產品徵收關稅，以保護美國製造業。美國貿易代表署（USTR）美東時間24日宣布，在429項獲得關稅豁免的中國進口產品中，大約一半的產品關稅豁免即將到期。但為不再獲得豁免的產品提供過渡期，所有原定於5月底到期的豁免都將延長至6月14日。

路透25日報導，美國前總統川普執政期間，藉由旨在打擊貿易夥伴不公平行為的「301條款」（美國「1974年貿易法」第301條的俗稱），於2018年和2019年對價值3,700億美元的中國進口產品加徵關稅。如今美國總統拜登以安全考量為由，保留川普政府對大量中國產品徵收的額外關稅，並聯手盟友共同制衡中國。

美國對數百項中國進口產品徵收301關稅的豁免期限，將於今年5月底到期。美國貿易代表署24日宣布，將延長來自中國的352項進口產品，以及77項新冠疫情相關產品的301關稅豁免期限，從原先的5月31日到期，延長至6月14日，部份產品豁免期限將延長至2025年5月31日。

美國貿易代表署表示，為支持把採購轉移出中國的努力，或是在中國境外產品供應仍有限的情況下提供額外的時間，關稅豁免延至2025年5月31日的164項產品，包括某些型號的電機與醫療設備，以及兒童安全座椅、某些類型的背包及蟹肉等，產品種類龐雜。

在豁免即將到期的產品中，美國政府沒有收到公眾提出延長關稅豁免期的產品有100多項。沒有證據顯示延長這些產品的關稅豁免，將有助於轉向中國以外的地方採購，或是未能證明無法從中國以外的地方取得相關產品。這些產品涉及印刷電路板組件、電動機車、天然石墨等。

另一方面，在拜登14日宣布提高電動車等中國進口產品關稅後，美國貿易代表署22日曾表示，在為期30天的公眾意見徵詢期結束後，將對部份來自於中國的產品上調進口關稅，包括將電動車關稅增加3倍至100％等，預計8月1日生效。