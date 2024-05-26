習近平會產學界 為三中全會暖身

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中共總書記、大陸國家主席習近平近日在山東省日照、濟南考察期間，曾於23日在濟南主持召開企業家與專家座談會。大陸官媒25日指出，這是為了今年7月即將舉行的中共二十屆三中全會先行暖身，並為大陸的進一步改革釋出訊息。

稍早前，中共中央政治局4月30日決定，今年7月在北京召開中共第二十屆中央委員會第三次全體會議，並重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

綜合新華社、大陸央視等官媒25日報導，在中共二十屆三中全會即將召開前，習近平在山東考察期間於濟南主持召開企業和專家座談會，重要性不言而喻。習近平在考察時強調，山東要在全國發展大局中定好位、挑大樑，完整準確全面貫徹新發展理念，以進一步全面深化改革為動力，繼續在服務和融入新發展格局、在增強經濟社會發展創新力上走在前列。

習近平表示，山東要在進一步全面深化改革、推進高水平對外開放上勇於爭先。要聚焦推進中國式現代化，在解決制約高質量發展的突出矛盾上下工夫，在完善制度、健全機制、激發活力、增添動力上用實勁。要積極建構國際物流大通道，大力推動自由貿易區聯動創新，努力成為暢通國內國際雙循環的重要節點。

報導指出，在山東舉行的座談會上，當地企業和專家代表圍繞深化電力體制改革、用科技改造提升傳統產業、優化外資企業營商環境、推動城鄉融合發展等提出意見建議。這些意見建議著眼的，正是亟待用改革破解的問題所在。習近平在座談會上強調，要進一步全面深化改革，堅持和發展大陸的基本經濟制度；建構高水準社會主義市場經濟體制；完善支持全面創新、城鄉融合發展等體制機制；推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎更好相適應。