陸股史上最嚴減持新規 公布

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大陸今年4月份推出資本市場指導性文件「國九條」強化股市監管後，大陸證監會24日加碼公布多份文件，全面圍堵技術性離婚減持、轉融通出借等各類「花式」減持，並嚴打違規減持行為，讓違規者付出「有痛感」的代價，被市場視為陸股史上最嚴減持新規。

綜合陸媒25日報導，大陸證監會收緊上市公司大股東減持股份的規定，24日公布「上市公司股東減持股份管理暫行辦法」（簡稱減持管理辦法）、「上市公司董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則」，規範上市公司大股東減持行為，同時增加大股東透過大宗交易減持前的預揭露義務，並自即日起施行。

減持管理辦法共31條，主要有三大特點：一、嚴格規範大股東減持。二、有效防範繞道減持。三、細化違規責任條款。

針對防範繞道減持，減持管理辦法要求協議轉讓的受讓方鎖定六個月。明確因離婚、解散、分立等分割股票後各方持續共同遵守減持限制。明確司法強制執行、質押融資融券違約處置等根據減持方式的不同，分別適用相關減持要求。禁止大股東融券賣出或參與，以本公司股票為標的物的衍生性商品交易等。

報導稱，減持管理辦法同時對大股東的認定做出安排。例如，雖然自己持股不足5％，但屬於大股東的一致行動人的也要遵守大股東的限制。

南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，減持管理辦法由規範文件升級為規章，制度穩定性將進一步增強，透過加強對違規減持、繞道減持的打擊力道，可有效遏制市場中的不規範行為。