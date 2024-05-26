寵物險還有哪些選擇？四家產險保障內容一次看懂

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各寵物險保障內容

原本有九家產險推出寵物險，但因損率高，現在只剩下四家產險銷售，由於毛小孩沒有健保，根據易安網統計，寵物醫藥費平均每年約1萬元，若無重大病故，一生約需花費20萬元，就算新寵物險理賠條件遠不如舊寵物險，飼主還是會考慮每年花數千元投保。

寵物患病機率比人類高，不同年齡的毛小孩有好發疾病，如幼犬易感冒、罹患腸胃炎；就算一隻健康又年輕的狗狗，平均一年需求就診四、五次。因此，易安網總經理王定凱表示，該公司寵物險銷售成長幅度比之前更大。

由於各產險舊版寵物險下架且未再推出新版，除明台產險寵物險限定在台新銀行相關通知銷售外，包括旺旺友聯產險、國泰產險及富邦產險的寵物險都可透過網路投保。

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另易安網目前只銷售旺旺友聯寵物險，首次投保年齡為兩個月至8歲半，該保單的特色是理賠免自負額、無次數上限、續保年齡無上限、全品種可投保。另外，無理賠紀錄則可享保費折扣，最高6折，但須至指定獸醫治療。

國泰產險首次投保年齡為八周至6歲六個月的毛小孩，可以續保至14歲且貓狗保費分開計價，自負額為30％，分為基礎醫療保障及進階、完整升級保障，基礎保障包含寵物醫療、寄宿費用（需因飼主住院無法照料所致）、喪葬費用、侵權責任。升級保障除上述保障之外，還針對協尋廣告、重新取得、旅遊行程取消，另行給付保險金。

依保發中心資料顯示，國泰產險今年首季承保件數逾3,700件，保費超過1,700萬元，市占率第一；第二名是旺旺友聯，保費逾1,000萬元；第三名是富邦產的757萬元。

國泰產險表示，目前損率尚屬可控，後續持續關注市場損率概況及商品分析比較，並定期就承保範圍、理賠金額、理賠原因及商品結構等作檢視，適時調整商品內容。

富邦產險承保兩個月～未滿8歲，同樣是貓狗保費分開計價，新版寵物險在2013年12月上架，醫療補償比例80％，換言之，自負額為20％，門診費用（限M3、L3方案）、住院費用及手術費用，犬貓保費不同計價，續保年齡未滿15歲免體檢可線上投保。保障的內容除了醫療費用外，還有侵權責任費用、寵物喪葬費用、協尋廣告費用、寵物寄宿費用等。