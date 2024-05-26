為創自我價值 施秀倩跨入保險路

轉行需要決心，轉行後快速取得成功則憑實力，永達保經業務籌備協理施秀倩為自己打開職涯新大門，更藉著自己人生經歷累積，寫出燦爛新篇章、創造嶄新自我價值；而她下一個目標，就是將團隊帶往成功之路。

施秀倩職涯上半場是一位外商廣告集團高階經理人，打拚20年，她領悟到努力的結果，不僅沒有自己的自主時間，最終自我的價值與成就感也是由別人來認定，於是開始思考職涯的下半場是否該轉變了。原本對保險了解並不深的她，因緣際會下接觸了保險業，發現這個行業，除了有機會挑戰無上限的收入，時間還能由自己安排，工作、個人生活得以兼顧，讓她決定嘗試，而這一轉念，為她開啟了14年的精采人生。

甫進入保險業，一切都和施秀倩的想像不同，她說，她給自己兩年時間，投入全新的環境，她面對所有挑戰、嘗試解決問題，身為一位跨領域轉行的「異業高手」，她靠著自己在廣告業累積的溝通經驗，以及擅長「想辦法」的超高應變力，在永達保經的首年就完成MDRT。14年後的現在，施秀倩除了獲得各種個人獎項外，2024年更達成MDRT百萬圓桌終身會員，同時也轉型為組織型業務。

能夠在轉行後，快速達到短期目標，對施秀倩來說，曾走過的路帶給她許多成功的養分。她指出，保險業和廣告業的共通點，都需要了解人的需求，並以此為核心進行溝通，而廣告業「無時無刻都在解決問題」的高強度環境，訓練她「想辦法」的能力：當看到問題時，能快速抓住重點、尋找資源、整合資源並解決問題，這也讓她在服務客戶時，能精準的了解客戶需要，並規劃出解決方案。

現在的施秀倩有她的業務團隊「秀倩共學平台」，在這個平台，每個人都是老師，也是學生，透過研討、交流，達到知識變現、互利共贏的目的，觀迎同業及各行業高手分享交流。