海基會準董事長 鄭文燦 知中派助兩岸融冰

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內定海基會董事長鄭文燦雖尚未上任，近日持續對兩岸關係的未來走向，提出不少見解，包括兩岸和平是執政基礎、兩岸交流對話無可避免、春暖花開較重要等說法，被視為綠營知中派的鄭文燦，正式接任後，盼能盡一己之力，協助兩岸融冰。

鄭文燦求學時期是不折不扣的學霸，建國中學、台大電機，都是當年學子們夢寐以求的學校科系。他卻在大學時期投入社會運動，甚至為了社運決定放棄電機系，轉到社會系就讀。他說，「我覺得台灣可以少一個工程師，但需要多一個社會改革者」。

在政治的舞台上嶄露頭角，則是在野百合學運中擔任決策小組，提出解散國大等四大訴求，也促成1992年廢除萬年國會。之後，他陸續擔任桃園縣議員、民進黨文宣部主任、行政院新聞局局長、桃園市市長、行政院副院長等職務。

從政期間，他接觸的兩岸事務不在少數，曾擔任前總統陳水扁時代的海基會副秘書長，以及民進黨中國事務委員發言人；擔任行政院新聞局長期間，同時負責處理兩岸新聞與文教交流。

他在桃園市長任內還特別在市府內設立「桃園市政府兩岸事務小組」，親自擔任召集人，時任副市長的前陸委會主委邱太三，則擔任副召集人。鄭文燦並自2018年3月起出任中華港澳之友協會會長至今，凸顯其相當重視兩岸交流。加上作風溫和，如今將出掌海基會，被各界賦予協助兩岸融冰的期待。

傳出接任海基會董事長前，鄭文燦就公開表達「春暖花開比較重要」；他解讀總統賴清德520就職演說也強調，是依照中華民國憲政體制維持現狀，「善意不變，和平不變、對話不變」。

他曾說過，「追求健康有序交流，是我方的目標」、「兩岸和平是執政基礎，和平是唯一選項，戰爭不是選項」等言論，讓外界一窺其出任海基會董事長後的態度。鄭文燦將採取什麼協助突破兩岸僵局，各界都在關注。