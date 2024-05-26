陸委會主委 邱垂正歷練完整 盼兩岸堆疊善意

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兼具學術與實務，且經過陸委會和海基會兩個大陸事務機構完整歷練的邱垂正，520起正式接任陸委會主委，扛起思考如何重啟對話、維持兩岸和平的重要責任與角色。他近日拋出「三個和平條件」，希望兩岸能多方面交流、堆疊善意，並讓善意循環，期盼能朝永久和平的目標前進。

從學術上來看，邱垂正於台師大政研所的博士論文題目，即為「台海兩岸和平整合模式之建構」；在國立金門大學國際暨大陸事務學系執教時，研究領域也跟對岸高度相關，包括兩岸經貿關係、港澳研究等，期間也多次赴大陸進行學術交流。

邱垂正1999年自台大國發所畢業後不久，就進入陸委會，先後擔任吳釗燮、陳明通兩位主委的辦公室幕僚，時間長達八年。2016年民進黨重返執政後，邱垂正被借調到陸委會，接任副主委兼發言人長達六年九個月，期間經歷張小月、陳明通、邱太三等三任主委。

2023年2月，邱垂正轉任海基會副董事長兼秘書長，深入與台商、陸配、陸生等交流互動，了解這些族群心聲，也參與兩岸間頻密的文書驗證等實務工作，補齊了兩岸事務歷練的拼圖，深刻體悟兩岸民間的互動與協助，是堆疊善意、讓善意循環的過程，也是和平穩定的種子。

當新任總統賴清德宣布由邱垂正擔任陸委會主委時，他也正式成為目前綠營中生代中，唯一在兩岸事務同時具備學術與實務資歷的主委，頗受期待。

而確定擔任主委後，邱垂正馬上向對岸釋出善意，提出積極和平的三個條件，包括經貿互賴、制度整合與價值共享。他認為，價值觀是兩岸最大的差異，處於價值對抗、價值障礙，價值共享太少。

邱垂正說，若兩岸核心價值共享愈多，愈容易朝「善意和解，積極合作，永久和平」的方向前進，也因為兩岸價值分歧，邱垂正認為各方面的交流，促進相互理解更顯重要。