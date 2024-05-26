鉅亨買基金總經理 張榮仁 打造有溫度的基金平台

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「基金平台不是把好基金上架銷售就好，要幫客戶把關篩選好基金、提供配置建議，讓客戶有最好的體驗，包括讓客戶賺錢達成理財目標」，鉅亨買基金總經理張榮仁在資產管理市場的豐富經驗，轉化為自己在經營基金平台上的使命，讓基金平台更有溫度。

回顧踏入金融圈的第一份工作在寶來金融集團，張榮仁認為，當時白文正總裁對於金融科技與創新的洞察先機，包括引進ETF、選擇權以及突破傳統金融服務的藩籬等作法，深深影響他日後在資產管理市場的前瞻思維，之後在滙豐中華投信接觸到對法人機構銷售基金的不同面向、在群益投信看到本土投信從上到下務實、扎實的企業文化如何保持資產管理規模始終能穩健成長。

累積了在資產管理市場的豐富經驗後，張榮仁碰上鉅亨網投顧籌設基金平台，「2015年時電商席捲消費市場，PChome、MOMO網路購物的興起，讓我想到基金市場應該有機會複製這樣新的銷售模式」。張榮仁從零開始，投入基金平台的創建，由於過去的經驗，讓他清楚知道基金業者在面臨銀行通路壓力下，應該有創新的銷售模式。

「基金平台就像超市，提供各種多樣化的基金？」張榮仁認為，基金平台不是引進的基金越多越好，客戶是投資人，目標是要選對基金賺錢，這應該才是經營基金平台的宗旨。

所以做好把關工作成為第一要務，他認為，「績效好的基金不見得賣得好，沒有品牌沒有包裝照樣無人問津」，因此「我們得透過文案、影片甚至活動來讓客戶認識好基金」，用淺顯易懂的方式讓客戶知道自己投資的標的與目的。同時站在投資人長期投資的立場，對平台獲利較有利的後收型基金則必須捨棄，因為投資人投資效益仍為優先考量。

鉅亨買基金從2015年成立至今，前五年都沒有獲利，從基金前台、行銷、交易、研究到後台都是由在資產管理市場具有豐富經驗的員工投入，但早於市場在2020年大推台股基金、2021年力推配息基金，隨後碰上2022年意料之外的俄烏戰爭，反而在當年逆勢吸引近200億元的淨流入，都是之前奠定下來的客群基礎，讓客戶黏著度逐年提高下，今年整體資產規模將正式挑戰千億元大關。

張榮仁說，數位時代下的基金銷售，除了要提供給客戶系統便利性、交易流暢度、即時準確性，更重要的目標是要設法讓客戶賺錢。因此鉅亨買基金很早就成立資深客服團隊，透過一群在資產管理市場經驗豐富的「人」，不斷優化客戶體驗讓客戶買對基金、適時操作，更不定期推出「聚寶盆」（母子基金）、「抄底王」等投資方案或機制，要讓基金平台不單單只是讓客戶選購基金的場所，而是達成人生理財目標的夥伴，成為一個有「溫度」的基金平台。