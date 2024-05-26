人事異動站 5月17日至5月23日

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一、工商企業

◎帝寶資訊安全長由陳誌民新任。

◎陽明內部稽核主管王儷娟辭職。

◎迎輝內部稽核主管潘幸琦卸任，由趙珮雯新任。

◎華盈財務主管、會計主管、公司治理主管藍金財辭職，財務主管由葛朝華暫代。

◎英屬開曼群島商駿吉控股副董事長潘進興辭職。

◎慶康科技會計主管翁于鈞辭職。

◎國智電子會計主管藍金財辭職。

◎鼎恒商務長陳浩華辭職，由游舒帆新任。

◎華信科董事長蘇元良卸任，由邱志哲新任。

◎中國鋼鐵董事長翁朝棟卸任，由王錫欽新任。

◎長園科內部稽核主管洪宜瑋卸任，由王桂妙新任。

◎泓格總經理陳瑞煜辭職。

◎國統內部稽核主管劉常峰辭職。

◎乾杯上海、乾杯深圳餐飲管理總經理江宜展辭職。

◎風青實業會計主管及公司治理主管張琪敏辭職。

◎華夏聚合會計主管郭建洲退休，由李俊鋒新任。

◎宏益董事長由施淑賢新任，財務主管及公司治理主管施淑賢卸任，由張筱玉新任。

◎濟生研發主管林俊宏卸任，由蕭宏柏新任。

◎天良總經理由沈錫聰新任。

◎合一董事長黃山內卸任，由郭憲壽新任。

◎力積電總經理謝再居卸任，由朱憲國新任，副執行長謝再居辭職。

◎緯穎總經理暨執行長張順來卸任，總經理由林威遠新任。

◎眾智財務主管暨會計主管林江灥卸任，由林慧如新任。

◎金橋總經理陳君宇辭職。

◎三地能源副董事長鍾育霖卸任，由李宗熹新任。

◎艾姆勒副董事長由石志鴻新任。

◎沛波鋼鐵總經理楊韻蒔卸任，由黃霈櫻新任。

二、金融機構

◎中信金副董事長由吳一揆新任。

◎中國信託商業銀行董事長利明献辭任。

◎凱基證券發言人趙熙卸任，由黃尹亭新任，營運長趙熙卸任。

◎中華開發金控副董事長由沈榮津新任，發言人潘玲嬌卸任，由黃碧玲新任，行銷長Mr. Gabriel Ezequiel Heredia卸任。

◎元大證券泰國內部稽核主管Ms. Sakuna Rucktham 卸任，由Ms. Kobchok Umpornpullsuk新任。