大地酒店 推限定繡球花探索之旅

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夏日腳步逼近，繡球花也將盛開，大地酒店特別攜手位於陽明山竹子湖知名繡球花店家「財福」，自5月20日起至6月14日止季節限定，推出享受大自然魅力的「花現大地」專案，售價9,800元，即可探索繡球花之鄉的美麗世界，捕捉最美的夏日回憶。

「財福繡球花園」中的繡球花色彩繽紛多樣，以淡藍色及淡紫色為主軸，還可遠眺小油坑美景，是拍照打卡絕美勝地。財福還貼心準備「花系列」下午茶點，由玫瑰花醬鬆餅搭配消暑解渴的「桂花烏梅」、「菊花枸杞」等茶品，在漫旅之間享受愜意風情，另外還採用環保理念製成環保扇以及無毒環保壓縮木漿棉，當成伴手禮禮贈旅客。

結束一天探索之旅後，大地酒店提供最舒服的床榻，每個房間都附設可療癒身心的溫泉浴池外，大眾風呂更擁有全台最獨特的人造雪景，讓旅客徜徉在北投專屬「美人湯」中，累積的疲勞將瞬間消除。夜間還有Happy Hour特別驚喜，讓親友們在歡樂氣氛中結束美好的一天。此外，入住期間飯店內餐廳皆享9折優惠，可盡情品嘗美食佳肴，隔天則附贈兩客豐盛早餐，補充滿滿能量再次迎接嶄新的旅程。為讓旅遊度假體驗更加完美，再贈送SPA 500元抵用券，全面享受身心靈的完美調和。

大地酒店表示，為維護陽明山的好山好水，財福繡球花園積極參與「友善農業輔導」計畫，在種植花卉過程中，減少化肥與農藥的使用，讓台灣土地更加健康，因企業理念與大地酒店不謀而合，因此雙方合作一拍即合。

夏日正是百花爭豔時刻，邀請所有旅客一起探索繡球花之美，大地酒店將提供最貼心服務，在這個夏天留下難忘美好的回憶。